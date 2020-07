Caballero: “Todos temos que usar a máscara, é imprescindible, é a nosa saúde e a nosa vida” O alcalde de Vigo fixo este luns un chamamento a toda a cidadanía para que cumpra coa normativa de uso da máscara debido á pandemia do Covid-19. “Imos ser inflexibles no seu cumprimento, é a vida da xente, hai que ter moita prudencia”, sinalou antes de apuntar que durante a fin de semana houbo dez denuncias da Policía Local a persoas que non respectaban as medidas sanitarias.