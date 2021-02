Caballero traslada o seu pésame e o de toda a cidade á familia de Alejandro Gómez Abel Caballero acudiu este luns ao tanatorio de Pereiro para dar o seu pésame no nome de toda a cidade á familia de Alejandro Gómez, finado este domingo no seu domicilio de Zamáns. O alcalde destacou a figura do atleta vigués e a súa labor para difundir o espírito deportivo.