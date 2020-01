Caballero urxe á Xunta o proxecto de ampliación do IFEVI

O rexedor referiuse este martes á información publicada nos medios de comunicación sobre o envío dunha carta da conselleira de Medio Ambiente preguntando se o Concello quere facer a ampliación do IFEVI a través da Ordenación Provisional ou da Lei 3/2016 , o que cualificou como “tomadura de pelo; unha forma de perder o tempo en lugar de poñerse coa ampliación porque a decisión do Concello de Vigo manifestarase cando envíen o proxecto para sometelo a exposición pública”.

Caballero insistiu en que o Concello de Vigo promoveu a ampliación do IFEVI a través da Lei Vigo na última reunión do Padroado do organismo “como se votou no Padroado coas reticencias dos membros da Xunta de Galicia”, polo que a conselleira “perde tempo e tiña que ter mandado onte mesmo o proxecto para exposición”.

Sinalou tamén que o Concello non recibiu “a día de hoxe” a carta enviada pola conselleira de Medio Ambiente.