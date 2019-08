Caballero urxe ao Consorcio do Casco Vello a cesión dun inmoble á Zona Franca para uso de Down Vigo O edificio, emprazado na rúa Real 27, é propiedade do Consorcio do Casco Vello. Abel Caballero esixiu a súa cesión “gratuíta e inmediata” á Zona Franca, que se compromete a rehabilitalo para o uso da Fundación Síndrome de Down.