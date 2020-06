Caballero: “Vigo non é parva señor Feijóo”

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, denunciou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, realizou un “engano masivo” sobre as actuacións realizadas pola Administración autonómica na cidade mediante un vídeo electoral difundido este mércores. En declaracións aos medios, o rexedor sinalou que Feijóo debeu referirse a unha “cidade imaxinaria”. Segundo afirmou, a “crise gravísima” sufrida polo sector naval foi resolta grazas ao Concello e o Goberno e destacou que foi esta última institución a que expuxo un plan de apoio á automoción.

Ademais, o alcalde asegurou que “na pesca non se sabe de Feijóo”, ao que tamén acusou de buscar obstaculizar a ampliación do Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) e a entrada da Zona Franca no seu Padroado.

Tamén volveu a reprobar que o presidente do Executivo galego, a exministra de Fomento Ana Pastor e o expresidente do Goberno Mariano Rajoy de tivesen “metido cinco anos nun caixón” o proxecto da conexión de alta velocidade de Vigo a Madrid. A ese respecto, lamentou que “a achega de Feijóo” conlevase que os vigueses “teñan que ir a Santiago para desprazarse a Ourense”, en alusión á variante por Cerdedo.

Respecto a a depuradora construída na cidade, Abel Caballero considerou que será sufragada polo Concello e Europa e lembrou que, cada ano, a Administración local “devolve 6 millóns dos escasísimos recursos que a Xunta achegou”. Tamén asegurou que os antigos terreos da ETEA, nos que se desenvolverá o Campus do Mar, atópanse “abandonados”. Adicionalmente, o rexedor olívico ha tachado de “intolerable” que Feijóo referiuse ás residencias e centros de día despois dos contagios e falecementos rexistrados durante a crise sanitaria. Así, insistiu que a loita contra a COVID-19 foi “mérito” dos profesionais sanitarios, aos que “insultou ofrecéndolles 250 euros de propina”, en alusión ao bono proposto polo Goberno galego.

Do mesmo xeito, Abel Caballero considerou que o Hospital Álvaro Cunqueiro é de carácter “privado” e lamentou que, desde que Feijóo accedeu á Presidencia da Xunta, Vigo pasase de contar con “1.200 camas a dispoñer de 900”.

Na mesma liña, Abel Caballero criticou que non se habilitase “nin un só metro cadrado de chan industrial” na cidade durante os últimos 11 anos e acusou ao Goberno autonómico de “abandonar” o río Lagares, así como de desestimar a ‘vía Parello’ para o plan de urbanismo. Así mesmo, incidiu en que o Executivo galego “tivo parada” o saída sur do ferrocarril e “roubou unha caixa de aforros” á cidade. Por iso, asegurou que o líder do PPdeG debe realizar os seus actos en “sitios pechados” e “illado do resto da cidade”, que “non o quere”. Así, esperou que cambie o goberno da Xunta tras as eleccións autonómicas, xa que, segundo asegurou, Vigo “debe tirar da economía”, pero “con Feijóo é imposible”.