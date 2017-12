Caída por un terraplén en Vigo

Print This Post

Un vehículo saíuse da vía e caeu por un terraplén de dous metros na circunvalación de Castrelos a Salgueira. No interior do coche viaxaban un total de tres persoas que necesitaron axuda para abandonar o vehículo, ademais de asistencia médica debido ás contusións e golpes que recibiron.

O CIAE 112 Galicia tivo coñecemento do suceso arredor das 19:30 horas de onte a través de varias chamadas de particulares que circulaban pola zona e se decataron do vehículo envorcado no fondo dun terraplén duns dous metros de altura.

Ao lugar do sinistro acudiron os bombeiros da cidade, ademais dos profesionais sanitarios e os axentes da Policía Local.