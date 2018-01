A Cámara de Comercio advirte de que a competitividade da provincia podería verse afectada ante a subida da AP9

O presidente da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, José García Costas, móstrase “moi preocupado” sobre as consecuencias económicas e en termos de competitividade que terá a subida nas peaxes da AP9, tras o anuncio da gratuidade do tramo Redondela- Vigo. Para García Costas a liberalización desta peaxe, así como a ampliación da Ponte de Rande “resulta tremendamente positivo para os cidadáns, e supoñía unha demanda histórica”, aínda que non parece xusto que esta decisión “repercuta no resto das peaxes”.

Para o presidente cameral, “estariamos a solucionar unha vella e xusta demanda pero creando novos problemas”. García Costas súmase á opinión dos presidentes de AEMPE e AJE Pontevedra, José María Corujo e Pablo Fernández, quen tamén reivindicaron liberalización entre Pontevedra e Curro. “Como medida compensatoria deberíase liberar ou tramo da autoestrada que une Pontevedra co Salnés, a través dá AG-41, coa finalidade de dotar dunha conexión directa e gratuíta a toda a comarca, favorecendo non só a mobilidade cidadá, senón tamén empresarial”.

Con esta proposta, ademais, os tres presidentes consideran que se melloraría a competitividade do polígono de Barro-Meis. A Cámara, AEMPE e AJE Pontevedra entenden que a comarca de Pontevedra non pode ser a gran prexudicada na mellora da conectividade do sur da provincia.

Por este motivo, fan un chamamento ás diferentes administracións a que tomen as medidas compensatorias necesarias para evitar o “illamento” da zona.