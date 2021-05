5 cámaras deportivas que merecen la pena

Las cámaras deportivas son una gran opción si eres amante de los deportes y quieres registrar todas tus actividades. Estas cámaras cuentan con una resistencia envidiable, y son muy manejables, lo que hace que sean ideales incluso si vas a practicar deportes acuáticos porque son una solución ideal para que puedas conseguir un gran rendimiento.

Pero, en el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes a la hora de comprar, y no todas son iguales. Por este motivo, hoy he seleccionado las 5 mejores opciones que realmente merecen la pena y que no te puedes perder si quieres comprar una cámara para tus deportes

Así que, si estás pensando en comprar una de las mejores cámaras deportivas del mercado y conocerlas más a fondo te invito a que sigas leyendo este post atentamente.

Comparativa de las mejores cámaras deportivas

Existen en el mercado muchas cámaras si buscas una cámara resistente o una cámara acuática que te brinde un gran rendimiento. Por este motivo, he seleccionado únicamente las mejores opciones que puedes tener en cuenta para que puedas elegir un modelo que se ajuste a tus necesidades. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocer las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado:

#1 Crosstour Cámara deportiva 4K 20MP

Crosstour Cámara Deportiva Ultra 4K 20MP WiFi Camara Acuatica con Control Remoto Videocámara Camaras Acción Sumergible de 40M Lapso de Tiempo Super Estabilización y Accesorios Multifuncionales CT9000 4k Cámara con Foto 20MP- Profesional cámara deportiva con image 20MP, vídeo 4k 30fps, de alta resolución, lentes ojos de pez de 170 grados le ofrece una versión más amplia, image brillante y los vídeos más atractivos

Wi-Fi Control Remoto - Después de conectar con su teléfono vía WIFI, puede funcionar directamente la cámara en la aplicación "DV KING 4K" en movíl, como grabar videos, tomar fotos. Además, puede descargar, eliminar y ver todos los archivos

Cámara Impermeable de 30m - Con la cáscara resistente al agua,puede tomar fotos bajo agua hasta 30m. Perfecto para deportes acuáticos, como natación, buceo, surf y vela. Puede disfrutar una visión maravillosa en el mundo submarino

Mando a Distancia 2.4GHz - Facíl de controlar la cámara remotamente para grabar vídeos y tomar fotos, es favorable y una perfecta experiencia cuando hace deportes al aire libre, le permite liberar las manos a recordar la vida

2 Baterías y Accesorios Varios - Es fácil de reemplazar y prolongar la vida de la cámara. No se preocupe por el poder que se agota durante los momentos felices . Accesorios multifuncionales le permiten usar la cámara en diferentes actividades

Es sin duda una de las mejores cámaras que podrás encontrar en el mercado, en especial porque cuentan con una resolución 4K para que captures vídeos de alta resolución. Además, ofrece una calidad de 20MP para la captura de fotografías, y te permitirá tener unas capturas únicas para que puedas lograr así unos vídeos muy atractivos.

También incluye un sistema de control remoto mediante wifi para que puedas controlarla a distancia con tu teléfono móvil. Además, puede funcionar directamente como cámara DV, y permite la descarga, eliminación o ver todos los archivos de una forma bastante práctica.

Esta cámara es completamente impermeable y se puede sumergir hasta 30 metros sin que se vaya a averiar. Esto la convierte en una gran opción para practicar cualquier tipo de deportes acuáticos, y tener una gran visión del mundo submarino. También ofrece un mando a distancia para que puedas controlar tu cámara de una forma realmente sencilla y eficiente. Viene con 2 baterías, lo que te permitirá prolongar mucho más el tiempo de funcionamiento de la cámara, y así evitarás que se descargue de forma prematura.

#2 Apexcam Cámara Deportiva 4K 20MP

Apexcam Cámara Deportiva 4K 20MP WiFi Cámara subacuática Ultra HD Impermeable 40M Action Camera 2.0'LCD 170° Gran Angular 2.4G Remoto 2 baterías de 1050mAh y Accesorios Multiples 📷【4K 20MP e Impermeable 40M】 Esta cámara deportiva se actualiza a 20MP, y tiene 4K / 30fps, 2.7K / 30fpS, 1080P / 60fps, para que usted pueda capturar el momento maravilloso. La carcasa está hecha de materiales mejorados y duraderos y tiene una clasificación de resistencia al agua aumentada de 30M a 40M. Disfrute del paisaje en un mundo submarino más profundo.

📷【Wifi Incorporados y HDMI】Se puede transferir el video o fotos a través de wifi o hdmi desde la cámara a su móvil o televisor; fácil de editar y cargar en facebook, youtube, twitter, instagram para compartir con amigos y familiares.

📷【Múltiples Funciones】La cámara deportiva cubre casi todo lo que necesita o puede imaginar. Por ejemplo: Video de Lapso de Tiempo, cámara lenta, Grabación de ciclo, Foto Burst, protección de pantalla, balance de blancos, etc. También contamos con un equipo post-venta profesional para ayudarle.

📷【Control Remoto y 170° Gran Angular】 Utilice el control remoto, puede controlar la cámara desde una distancia de 10 metros sin tenerla en la mano. La action camera puede corregir automáticamente la imagen de video sin ajustar el gran angular.

📷【Accesorios gratuitos】Con una variedad de accesorios gratuitos, incluye una bolsa impermeable versátil, una variedad de accesorios de montaje que se pueden montar en una bicicleta o casco para fotos fáciles y mejores. (Véase la figura 7) Rebajas

Esta cámara permite la grabación de vídeos de alta calidad en 4K hasta a 30FPS y 1080P a 60FPS, para que puedas tener una gran calidad de imagen y fluidez en todas tus capturas. Cuenta con una carcasa altamente resistente hecha en materiales duraderos, y permite que se pueda sumergir fácilmente hasta 40 metros, para que se pueda usar en actividades acuáticas sin ningún tipo de problemas.

Esta permite la transferencia de vídeo o fotos mediante wifi o HDMI, y así podrás editarlas fácilmente y cargarlas en tus redes sociales. Esta cámara permite diferentes tipos de capturas, para que así puedas asegurarte de conseguir siempre una gran versatilidad y que puedas conseguir unos vídeos completamente profesionales.

Viene con un práctico control remoto que permite controlarla fácilmente hasta a 10 metros de distancia. Viene con un sistema para corregir automáticamente la imagen sin ajustar el gran angular. Además, incluye una bolsa completamente impermeable, que te permitirá transportarla a cualquier parte de una forma sencilla. Además, viene con sus accesorios de montaje para bicicleta o para el casco y así conseguir siempre unas capturas únicas.

#3 Victure Cámara deportiva 4K/50FPS 20MP

Victure Nueva Versión 4K/50FPS Cámara Deportiva Wi-Fi 4K Ultra HD 20MP con Control Remoto y Pantalla Táctil (Action Camera Acuatica de 40M con 2 Baterías y Cargador Externo) Vídeo 4K HD y 20MP - Con la nueva generación de chips NT96660, la action cam puede grabar en full hd 4k y hacer fotos de 20mp de resolución; con un ángulo de visión amplio ajustables, no se pierde ningún detalles; incorpora pantalla lcd de 2 pulgadas para ver las fotos o vídeos grabados

Wi-Fi Incorporados y HDMI - Se puede transferir el vdio o fotos a través de wifi o hdmi desde la cámara a su móvil o televisor; fácil de editar y cargar en facebook, youtube, twitter, instagram para compartir con amigos y familiares

Múltifuncional - Grabar timelapses, disparo continuo, disparo de temporizador, sensibilidad ISO, zoom 4X, modo inmersión, modo de noche; la compactas sport camera te ayudará a recordar cada momento claro vivido de una manera diferente

Sumergible Hasta 40 Metros - Cuenta con una carcasa acuatica hasta 40 metros, para que puedes llevar la cámara de acción a la piscina o a la playa y grabarte surfeando o haciendo cualquier otro sports de agua

Cargador 2 en 1 - Ahorra el tiempo para cargar 2 baterías de 1050mah a la vez, la cámara deportiva 4k te permite grabar hasta 120 minutos con una carga, así podrás inmortalizar tus mejores aventuras Rebajas

Sin duda esta es una gran opción que debes tener en consideración, en especial porque se trata de una cámara que permite la grabación en 4K de alta calidad. Además, ofrece un sensor fotográfico de 20MP, para que no te vayas a perder ningún tipo de detalles, y con su práctica pantalla de 2 pulgadas podrás asegurarte de conseguir una gran comodidad a la hora de usarla.

Podrás transferir el vídeo de una forma sencilla mediante wifi o HDMI, lo que permitirá que puedas usarlos de una forma más sencilla y editarlos. Además, permite la grabación de timelapses, así como diferentes tipos de capturas para que puedas conseguir así el resultado que estás buscando en todas tus capturas y que puedas disfrutar al máximo utilizando esta cámara.

Este modelo permite sumergirla hasta 40 metros, lo que permitirá que puedas conseguir así la máxima versatilidad posible. Así, podrás capturar toda la vida submarina de una forma realmente sencilla. Incluye un cargador 2 en 1, que permite cargar dos baterías al mismo tiempo. Con una sola carga, podrás grabar hasta 120 minutos, por lo cual podrás inmortalizar todo lo que necesites de una forma sencilla.

#4 COOAU Action Cam HD 4K 20MP

COOAU Action CAM HD 4K 20 MP WiFi con Webcam PC Modo micrófono Exterior cámara bajo el Agua 40 m con Mando a Distancia EIS estabilización cámara Impermeable (2) 【Camara deportiva Ultra HD】 Sport camera COOAU adopta el chip actualizado más nuevo y 7 capas de lente de vidrio óptico que ofrecen videos ultra HD 4K y fotos de 20MP. Con una rica resolución de video: 4K / 30FPS (otros solo 25FPS), la action cam definitivamente te ofrecerá todas las imágenes vívidas e increíbles. El gran angular de 170 ° permite que la cámara grabe más mientras se dispara Paisajes o momentos importantes.

【Estabilización EIS y Impermeable 40M】 - El programa inteligente anti-vibración está integrado en el chip. Por lo tanto, la fluidez y la estabilidad del video mejoran considerablemente cuando practicas deportes extremos. Hecho de material duradero mejorado, el estuche mejora el nivel de impermeabilidad de 30M a 40M. Simplemente disfruta del paisaje en un mundo submarino más profundo.

【Control Remoto y Wi-Fi】Con el control remoto, puede controlar su cámara a distancia desde una distancia de 10 metros sin necesidad de sostener la cámara en sus manos por más tiempo. Botón rojo para tomar fotos y botón gris para grabar video. A través de la función Wi-Fi, puede controlar la cámara con su teléfono celular o tableta, incluso cambiar la configuración, tomar fotos, grabar videos y descargar archivos compartidos al instante.

【Micrófono Externo】La action camera con un micrófono externo que ayuda mucho en lugares donde hay mucho ruido o es un inconveniente coleccionar sonido, como esquiar, montar en bicicleta, etc.

【Diversas Funciones 】 Esta cámara deporte cubre casi todas las funciones que necesita o que puede imaginar. Por ejemplo, grabación en bucle, grabación de lapso de tiempo, cámara lenta, disparador automático, foto de ráfaga, protector de pantalla, al revés, balance de blancos etc. También contamos con equipo profesional de postventa para atenderlo.

Esta cámara es una gran alternativa si quieres conseguir unas capturas de alta calidad, puesto que cuenta con 7 capas de lente de vidrio óptico. Esto te permitirá capturar tus vídeos en 4K con la máxima calidad posible, y fotos de hasta 20MP, con una gran resolución. Gracias a su lente gran angular de 170°, se puede grabar más para que no te vayas a perder ningún detalle en ningún momento.

Cuenta con un programa de estabilización inteligente, lo que hace que el vídeo tenga una gran estabilidad y fluidez. Está fabricada en materiales de alta calidad, y es completamente impermeable, por lo que podrás sumergirla hasta los 40 metros, para que puedas disfrutar de los paisajes submarinos de una forma realmente sencilla.

Se puede controlar fácilmente a una distancia de 10 metros gracias a que incluye un práctico control remoto. Además, gracias a su función wifi, podrás controlar fácilmente tu cámara desde tu móvil o tablet, lo que te brindará siempre la mayor versatilidad posible. Cuenta con un micrófono externo, que ayudará a realizar capturas con un buen nivel de sonido, y puedes tener diferentes modos de captura que se ajustarán por completo a tus necesidades.

#5 VEMONT Cámara deportiva 1080P HD

VEMONT Cámara Deportiva 1080P HD Impermeable 30M Pantalla de 2.0 Lente de Gran Angular de 120 Grados Multiples Accesorios para Deportes y Actividades, Buceo, Nadar, Correr, Ciclismo, etc. 2 PULGADAS LCD, HD, 5.0Megapixels, 120° Gran Angular Lente, Soporta tarjeta TF (SDHC Class10 hasta 32GB), batería de litio y accesorios

30 METROS IMPERMEABLES: Una carcasa resistente al agua que le permite filmar fascinantes deportes acuáticos; Con una vivienda robusta resistente al agua a 30 metros, puede llevar esta cámara sin miedo a las olas, pistas o calles para capturar sus actividades llenas de acción favoritas

LENTE DE ANGULO DE 120 °: diseño de gran angular de 120 °, diferente del ángulo de disparo común de las cámaras tradicionales, su imagen es más amplia, la escena es más real y natural, se capturan imágenes maravillosas, incluso para aquellos rincones que los humanos Los ojos no pueden ver claramente, puede hacernos ver y darnos más sorpresa

Grabación de lazo de la ayuda, 180 ° Turnover Shooting, deportes, conducción, cámara invisible, lapso de tiempo y Shooting continuo, sello de la fecha

IDIOMA SOPORTA: Inglés, Francés, Italiano, Ruso, Español, Coreano Ttradicional chino, Japonés, Portugués, Alemán, Chino simplificado, Holandés, Húngaro, Polaco (opcional).

Se trata de una cámara que es más básica, y es una gran opción si buscas una cámara que sea barata para que disfrutes de una gran versatilidad. Esta ofrece una captura de vídeo a 1080P, y tiene un sensor para fotos de 5.0MP. Incorpora un lente gran angular de 120°, para capturar mucho más fácil cada detalle y que no te vayas a perder nada.

Este modelo es completamente impermeable con una carcasa resistente que permitirá que se pueda sumergir hasta 30 metros de una forma sencilla. De esta forma, no tendrás que preocuparte por daño a la cámara mientras que haces capturas submarinas. Esto permite que puedas usarla para deportes acuáticos sin ningún tipo de problema.

Este modelo cuenta con diferentes modos de grabación para que puedas conseguir así el máximo rendimiento posible. Es una gran opción si buscas una cámara deportiva barata, aunque no te ofrecerá una calidad de vídeo tan buena como algunos de los modelos más modernos. Puede funcionar por un total de 90 minutos con una sola carga, y su batería tardará un total de 4 horas en cargarse completamente.

¿Por qué comprar una cámara deportiva?

Debes tener en cuenta que las cámaras deportivas cada vez son más populares, y esto es debido a que las puedes usar en cualquier tipo de condiciones. Todo sin tener miedo a destrozarlas, lo que hace que estas sean ideales para cualquier tipo de circunstancias. Estas también incluyen una gran variedad de accesorios lo que permitirá que puedas conseguir una gran versatilidad a la hora de utilizarlas.

El uso de estas cámaras se ha generalizado, y es por esto que en el mercado te encontrarás con una gran variedad de opciones en el mercado. Esto se puede convertir en un problema a la hora de comprar, puesto que las opciones son muy variadas. Por este motivo, en el próximo punto encontrarás algunos consejos que te serán de gran ayuda a la hora de escoger este tipo de cámaras.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar cámaras deportivas?

Es importante tener en cuenta que no todas las cámaras deportivas son iguales. Por este motivo, debes fijarte en los siguientes puntos clave para que puedas elegir una cámara que se ajuste por completo a tus necesidades:

Calidad de la imagen

Es importante contar con una buena resolución para que puedas capturar unos vídeos de la mejor calidad posible. En la actualidad te encontrarás con muchos modelos que ofrecen grabación de vídeo en 4K a 30FPS.

Sin embargo, si quieres tener una mayor nitidez en el movimiento, lo ideal es que escojas la cámara basándote especialmente en los FPS. Si tienes una cámara que capture vídeo a 1080P y 60FPS, será una gran solución para que puedas conseguir unas capturas de vídeo simplemente espectaculares.

Resistencia

Estas cámaras deben ser altamente resistentes, en especial porque generalmente se utilizan en actividades peligrosas. Lo ideal es que sean resistentes al agua e incluso que sea una cámara acuática que se pueda sumergir sin que se vaya a romper y que permita conseguir una gran versatilidad.

Muchas cámaras que encuentras en el mercado necesitarán una funda o protector para que pueda resistir golpes o el agua. Pero no en todos los casos es así, y algunos modelos son completamente resistentes por sí solos e incluso sumergibles hasta los 30 metros, lo que te aportará una mayor versatilidad.

Campo de visión

Es muy importante que la cámara que escojas cuente con un ángulo de visión lo más amplio posible. Por lo general, estas cámaras suelen incluir lentes de formato gran angular, que permiten capturar vídeos entre los 150° y los 170°. A mayor amplitud podrás conseguir unas capturas más amplias, y podrás conseguir que no te pierdas ningún detalle.

Sonido

Es un factor que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta, y no valdrá de nada que tengas una muy buena calidad de imagen si el sonido de la cámara no es bueno. Sin embargo, la mayoría de estas cámaras no traen un buen micrófono. Por este motivo, siempre será bueno evaluar la posibilidad de conectar un micrófono externo para que de esta forma puedas mejorar en gran medida el sonido de tus capturas.

Autonomía

Es ideal que estas cámaras tengan suficiente autonomía para que puedas capturar todo lo que necesites, y para que sean totalmente portables. Lo ideal es que la cámara que compres incluya una segunda batería, porque de esta forma podrás tener un tiempo de grabación mucho más largo.

Conectividad y tamaño

Son dos aspectos importantes a tener en cuenta, en especial porque tu cámara debe tener la posibilidad de tener una conexión wifi o HDMI. De esta forma, podrás conectarla fácilmente a otros dispositivos, y así controlar tu cámara o descargar tus capturas más fácilmente.

Por otra parte, debes tener en cuenta que estas cámaras deben tener un tamaño que sea lo más ligero y compacto posible. De esta forma, podrás asegurarte de que cuando la tengas que usar no suponga una carga. Además, esto hará que puedas conseguir una mayor comodidad para transportarla.

Si tienes en cuenta estos aspectos básicos, podrás conseguir una cámara que se ajustará por completo a lo que buscas. Esto te permitirá realizar todas tus capturas de una forma realmente sencilla y no tendrás que preocuparte en absoluto por la calidad.

¿Ya lo tienes claro?

Es probable que en este punto ya sepas cuál cámara deportiva vas a comprar después de ver los modelos que te mostré y de seguir las recomendaciones que te he dado. Para conseguirlas al precio más ajustado del mercado, lo ideal será que realices tu compra directamente en Amazon, y así aprovecharás las mejores ofertas.

Además, en caso de que aún tengas dudas, podrás ver las opiniones de otros usuarios para que puedas elegir de una forma completamente acertada un modelo que se ajuste a tus necesidades. También podrás aprovechar el servicio de envío rápido para que puedas recibir tu cámara en el menor tiempo posible en la puerta de tu casa.