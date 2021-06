Tanto si quieres comenzar a dar tus primeros pasos en el mundo de la fotografía como si quieres cambiar tu cámara para tener unas mejores capturas. Las cámaras réflex son una gran opción que debes tener en consideración, en especial porque estas permiten tener una mayor calidad de fotografía que la que consigues con una cámara compacta.

Nikon D5600 - Kit de cámara réflex de 24.2 MP con objetivo AF-P DX 18 - 55 mm VR, pantalla táctil de 3", Full HD, color negro - Versión Europea Canon EOS 4000D Cámara de Fotos réflex Digital Canon EOS 2000D - Cámara réflex de 24.1 MP (CMOS, Escena inteligente automática, 9 puntos AF, filtros creativos, EOS Movie, Full HD LCD 3", WiFi/NFC) negro - Kit con objetivo EF-S 18-55mm IS II Nikon - Cámara D3500 réflex Digital con Objetivo Nikkor - - - - LA MEJOR BARATO CALIDAD-PRECIO - VER PRECIO VER PRECIO VER PRECIO VER PRECIO Nikon D5600 - Kit de cámara réflex de 24.2 MP con objetivo AF-P DX 18 - 55 mm VR, pantalla táctil de 3", Full HD, color negro - Versión Europea - LA MEJOR VER PRECIO Canon EOS 4000D Cámara de Fotos réflex Digital - BARATO VER PRECIO Canon EOS 2000D - Cámara réflex de 24.1 MP (CMOS, Escena inteligente automática, 9 puntos AF, filtros creativos, EOS Movie, Full HD LCD 3", WiFi/NFC) negro - Kit con objetivo EF-S 18-55mm IS II - CALIDAD-PRECIO VER PRECIO Nikon - Cámara D3500 réflex Digital con Objetivo Nikkor - - VER PRECIO

Pero, no merece la pena comprar cualquier cámara que te ofrezcan, porque no todas cumplirán con tus expectativas. Por esta razón, hoy me he dado a la tarea de encontrar las mejores opciones para que puedas conseguir una cámara que se ajuste por completo a tus necesidades. Y lo más importante que te permita tener unas capturas simplemente geniales.

Así que, si quieres conocer más al respecto, te invito a que sigas leyendo atentamente este post, porque aquí encontrarás las mejores opciones del mercado a un buen precio.

Comparativa de las mejores cámaras réflex

Me he dado a la tarea de encontrar las mejores cámaras réflex baratas, para que puedas conseguir siempre el precio más bajo del mercado y al mismo tiempo disfrutes de una experiencia fotográfica única. Así que, sin dar más rodeos, vamos a conocer las mejores cámaras que podrás encontrar en el mercado:

#1 Canon EOS 4000D

Canon EOS 4000D Cámara de Fotos réflex Digital Tipo de cámara: juego de cámara SLR

Resolución efectiva en imágenes fijas: 18 MP

Tipo de sensor: CMOS

Tecnología de estabilización de imagen

Tamaño del sensor óptico: 22.3 x 14.9 mm

Sin duda esta es una de las mejores cámaras que te podrás encontrar en el mercado, y también es una de las más vendidas. Esta es una cámara SLR, que cuenta con una gran calidad para conseguir unas fotografías realmente únicas. Cuenta con un sensor de 18MP de resolución, que es más que suficiente para tener un buen tamaño en la foto.

Su rango ISO es de 100, 6400, 12800, y tiene un peso liviano de tan solo 436.01 gramos. Tiene una longitud máxima focal de 55mm, y una velocidad de obturación máxima de 30 segundos. Permite capturar vídeos en resolución 1080p Full HD. La tecnología de su sensor óptico es CMOS, para conseguir una exposición a la luz óptima, y es compatible con los formatos JPEG y Canon RAW.

#2 Nikon D5600 Kit de cámara réflex

Nikon D5600 - Kit de cámara réflex de 24.2 MP con objetivo AF-P DX 18 - 55 mm VR, pantalla táctil de 3", Full HD, color negro - Versión Europea Sensor CMOS de formato DX de 24,2 MP

Pantalla táctil LCD TFT abatible con una diagonal de 3 pulgadas

Grabación de vídeo en Full HD

Objetivo AFP DX 18-55 VR Rebajas

Es una cámara que incorpora todas las últimas tecnologías más modernas para conseguir unas capturas realmente únicas. Todo está pensado especialmente para que puedas tener una calidad de captura muy elevada, y que te permitirá conseguir unas imágenes de muy alta calidad. Tiene un sensor óptico de 24.2MP, y un rango ISO de 100 a 25.600 ISO.

Esta cámara es compatible con la tecnología SnapBridge para que puedas compartir tus imágenes. Es una cámara con una gran velocidad para que puedas capturar tus imágenes con una gran precisión para que no te pierdas nada. Incluye varias herramientas creativas, lo que te permitirá que puedas darles un toque único a todas tus capturas y tiene un diseño muy ergonómico para que puedas sujetarla fácilmente.

#3 Canon EOS 2000D Kit con objetivo EF-S

Canon EOS 2000D - Cámara réflex de 24.1 MP (CMOS, Escena inteligente automática, 9 puntos AF, filtros creativos, EOS Movie, Full HD LCD 3", WiFi/NFC) negro - Kit con objetivo EF-S 18-55mm IS II Sensor CMOS de 24.1 megapíxeles

Visor óptico con enfoque automático de 9 puntos

Modo Escena inteligente automática

Conexión WiFi/ NFC

Filtros creativos durante la reproducción de imágenes Rebajas

Se trata de un modelo que tiene una de las mejores relaciones calidad-precio que podrás encontrar para que puedas lograr unas capturas de muy buena calidad. Esta tiene un sensor de 24.1MP, lo que te permitirá abarcar una gran superficie de captura. Además, puedes conseguir un efeto de fondo desenfocado, lo que te permitirá que puedas disfrutar de unas capturas realmente únicas.

Tiene la capacidad de grabar vídeos con una calidad FullHD 1080p, y gracias a su enfoque automático podrás conseguir un gran rendimiento por parte de esta cámara. Cuenta con conectividad wifi y NFC, para garantizar que sea una cámara muy fácil de usar y de transferir su contenido. Viene con un objetivo EF-S 18-55mm IS II, y tiene una amplia durabilidad en su batería, debido a que es una cámara que tiene una gran eficiencia energética.

#4 Nikon D3500

Nikon - Cámara D3500 réflex Digital con Objetivo Nikkor Sensor en formato DX de 24,2 megapíxeles.

Eficaz procesador de procesamiento de imágenes EXPEED 4

Nikon SnapBridge: conexión siempre activa con su dispositivo inteligente

Batería de alta capacidad: hasta 1200 disparos con una sola carga.

Nikon D3500 + AF-P DX 18-55 VR, correa, ocular de goma pegado, tapón cuerpo, batería recargable Li-ion, cargador Rebajas

Es una cámara que incorpora un sensor en formato DX de 24.2MP, que permite tener unas capturas fotográficas realmente únicas y eficaces. Tiene un procesador de imágenes EXPEED 4 que permite que se procesen de una forma mucho más rápida. También cuenta con la tecnología SnapBride de Nikon, que permite que puedas tener una conexión con tu móvil de una forma realmente sencilla.

Incorpora una batería de iones de litio de gran capacidad, que te permitirá tener hasta 1200 disparos con tan solo una carga. Su sensor es de 18-55mm, lo que te permitirá conseguir una gran calidad en todas tus capturas. Tiene un sistema de cambio de objetivos bastante sencillo, cuantas veces necesites. Su sistema de captura de vídeos 1080p, te permitirá que puedas tener capturas fluidas de hasta 60 FPS.

#5 Nikkon D7500

Nikkon D7500 - Cámara réflex Digital de 20.9 MP (Pantalla LCD 3.2", 4K/UHD, SnapBridge, Bluetooth, WiFi) Color Negro - Kit con Objetivo AF-S DX 18-140 mm f/3.5-5.6G ED VR Apta para la noche, increíble sensibilidad lumínica

Mantenga la imagen definida, precisión de AF extrema

Metraje de vídeo 4K/UHD

Pantalla abatible vertical y controles táctiles

Mantenga la cámara conectada a su dispositivo inteligente con SnapBridge Rebajas

Si estás buscando un modelo de cámara profesional, que te permita conseguir unas capturas simplemente únicas, este será tu modelo ideal. Se trata de una cámara que tiene una alta sensibilidad lumínica, lo que te permitirá que puedas conseguir una gran calidad en todas tus capturas. Además, cuenta con un sistema de precisión de AF extrema, lo que te permitirá tener unas imágenes mucho más definidas.

Esta cámara te ofrece una gran calidad en todos tus vídeos, en especial porque te permite grabar hasta una resolución 4K UHD. Cuenta con una pantalla abatible y controles táctiles para brindarte la mayor versatilidad y comodidad posible a la hora de utilizarla. Gracias a la tecnología SnapBridge, podrás mantenerla conectada con tu móvil de una forma realmente sencilla. Es una cámara de alta gama, que permitirá que puedas conseguir así el máximo rendimiento posible.

¿En qué fijarse antes de comprar una cámara réflex?

Antes de comprar una cámara réflex, debes asegurarte de tener claros algunos puntos clave para que puedas conseguir así el máximo rendimiento posible. En todo caso, antes de comprar tu cámara tienes que fijarte en lo siguiente:

Presupuesto

Es un error que dediques todo el presupuesto que tengas en la adquisición de la cámara, porque mucho dependerá en gran medida del fotógrafo. No quiere decir que la calidad de la cámara no sea importante, pero si debes asegurarte de escoger un modelo de cámara que se adapte a tu presupuesto.

En un principio no es necesario decantarse por cámaras que cuesten más de 2000 euros, puesto que podrían resultar bastante costosas para ti. Lo mejor será comenzar por cámaras que tengan un coste de hasta 500 euros, y podrás tener cámaras que tienen una gran calidad.

Objetivo

Este es uno de los puntos principales que debes tener en cuenta cuando vas a comprar este tipo de cámaras, en especial porque es la parte más importante del equipo. Recuerda que el objetivo es el lugar por donde pasará la luz, y en este viaje la luz tendrá diferentes modificaciones, cambios y alteraciones que hacen que la imagen sea una u otra.

Puedes disparar una cámara en las mismas condiciones con dos objetivos diferentes y podrás tener fotografías completamente diferentes. Las cámaras vendrán por lo general con un objetivo que te permite capturar fotografías normales.

Por lo tanto, si quieres unas capturas más profesionales, lo ideal es que compres otros objetivos que sean de una mejor calidad, y que te brinden un gran rendimiento. El tipo de objetivo que incluya la cámara se relaciona directamente con el precio de la cámara, por lo cual, a mayor calidad del objetivo, mas cara será la cámara.

Accesorios

Lo ideal es que no tengas material fotográfico que no vayas a necesitar, en especial porque así no tendrás que problemas al transportarlo. Lo mejor es que lleves únicamente las cosas que realmente vayas a necesitar, porque si llevas muchos accesorios puede que termines llevando cosas que no necesitarás.

Tampoco puedes prescindir de todos los accesorios porque puede que en algún momento te hagan falta. Por este motivo, es vital que te fijes bien en lo que realmente necesitarás y así podrás elegir los que realmente necesitarás dependiendo de las capturas que vas a hacer.

No te dejes llevar por el consejo de un vendedor

Lo más importante es que antes de comprar tu cámara réflex, investigues a fondo más sobre las mismas. Así, podrás elegir una que se ajuste por completo a lo que realmente necesitarás, no te dejes presionar para comprar una cámara porque al final puedes cometer un gran error.

El vendedor puede que no tenga malas intenciones, pero habrá de todo. Por este motivo, en muchas ocasiones, será mejor investigar por tu cuenta, y escoger una cámara que puedas comprar online para que puedas darle una revisión profunda y ver opiniones de otros usuarios antes de comprar.

Marca

Siempre será básico que escojas una cámara que sea de una marca reconocida puesto que así podrás asegurarte de la calidad. Marcas como Canon o Nikon siempre serán una alternativa bastante buena.

No vayas a comprar cámaras de marcas poco conocidas, porque ten en cuenta que, no todas serán de buena calidad. En ocasiones por ahorrar dinero, puedes terminar con una cámara de baja calidad que no te permitirá tener un buen rendimiento en tus capturas.

¿Qué tan importantes son los megapíxeles?

Muchas personas se dejan llevar únicamente por la cantidad de megapíxeles que ofrecen las cámaras, y dejan de lado aspectos que si serán realmente importantes. La mayoría de las cámaras actuales vienen con sensores de 24MP aproximadamente que es más que suficiente para hacer unas buenas capturas.

Este aspecto en una cámara réflex pasará a un segundo plano, en especial porque es más importante ver la sensibilidad del sensor a la luz. También es más importante fijarte en los objetivos de las cámaras, para que de esta forma puedas tener unas buenas capturas con las cámaras y que tengas unas fotos de alta calidad.

¿Ya lo tienes claro?

Es probable que en este punto ya tengas claro cuál es el modelo de cámara réflex que vas a comprar entre las que te he mostrado. Pero, para comprarlas al mejor precio lo mejor será que hagas tu compra en Amazon, y así podrás conseguir las mejores ofertas del mercado.

Si aún no te decides, puedes investigar más y ver las opiniones de otros usuarios para escoger tu cámara. Siempre escoge la cámara que te parezca mejor para tus necesidades, evitando al máximo cometer el error de que algún amigo te diga que su marca de cámara es la mejor. Existen muchas marcas de cámaras y puedes escoger una de gran calidad y de la marca que más te convenza.