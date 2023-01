Si quieres hacer el Camino de Santiago desde Sarria debes buscar a la mejor agencia que te permita disfrutar de una experiencia fantástica. No cabe duda que en CaminodeSantiago20 encontrarás lo que estás buscando, porque esta es una agencia especializada y que te dará un servicio de primera calidad al mejor precio.

Te ofrecen un paquete de 7 días, en el cual podrás aprovechar para visitar Sarria, Portomarín, Palas de Rei, Arzúa, O Pino, Amenal y Santiago. Gracias a esta ruta, se puede disfrutar de toda la esencia del Camino de Santiago, con unas caminatas que son muy agradables, y donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía.

¿Por qué optar por una agencia para hacer el Camino de Santiago desde Sarria?

La respuesta es sencilla, y se debe a que esta es una experiencia mucho mejor si es lo más cómoda posible. Al elegir los servicios de CaminodeSantiago20, podrás contar con:

Alojamientos en hoteles o casas rurales con baño privado.

Seguro de viaje.

Detalle de bienvenida con Credencial y Vieira de Peregrino.

Asistencia durante las 24 horas por parte de profesionales.

Un itinerario bien definido de la ruta que se va a seguir.

Vehículo en caso de cualquier urgencia.

Cancelación gratuita hasta 15 días antes.

Visita guiada por Santiago por parte de un profesional con una duración de 2 horas.

Alojamientos de muy alta calidad

Gracias a los servicios de esta agencia, podrás asegurarte de tener todo preparado para tu llegada en los mejores alojamientos posibles. Siempre te ofrecerán servicios de la más alta calidad en alojamientos muy bonitos tanto en hoteles como en casas rurales.

Estos alojamientos son de libre elección, pero la capacidad es limitada, por lo que se verificará la disponibilidad de los mismos para brindarte un buen servicio. Siempre podrás tener una experiencia muy cómoda y agradable al momento de disfrutar del Camino de Santiago.

¿Por qué hacer el Camino de Santiago desde Sarria?

Este también se conoce como el camino francés desde Sarria, y es el tramo más conocido de todos. Este es un recorrido de 117 kilómetros, que se divide en 5 etapas, y durante estas etapas se pueden tener unos paseos muy agradables.

En estos tramos te podrás encontrar con múltiples restaurantes o casas particulares que te ofrecerán siempre los alimentos típicos de la zona a cambio de un donativo. De esta forma, podrás descubrir la gastronomía local y disfrutar de unos platos exquisitos.

Además, podrás disfrutar de los hermosos paisajes de Galicia, que están formados por bonitos bosques y pintorescas aldeas que no te dejarán indiferente. Esta es una opción perfecta para personas que no creen tener un buen estado físico para hacer el Camino de Santiago por completo, y así no arriesgarse.

También es ideal para personas que no puedan disponer de más de 1 semana, para realizar la ruta jacobea. De esta forma, se puede hacer una ruta que se hará en 6 jornadas, y que te permitirá tener una experiencia muy agradable al momento de realizar este recorrido, y conocer los hermosos paisajes de Galicia.