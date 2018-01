Un camión cargado de madeira saíuse da vía e causou un ferido en Guitiriz

Print This Post

Os servizos sanitarios de urxencia trasladaron esta tarde a unha persoa que resultou ferida despois de saíuse da vía e envorcar o camión que conducía.

Sucedeu sobre as tres desta tarde na estrada de Vilares ao encoro, no concello lucense de Guitiriz.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o camión transportaba madeira e envorcou tras saírse da vía, aínda que, tal e como indicaron os membros do GES da localidade, o condutor quedou liberado e accesible.

Polo tanto, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia solicitou a intervención dos profesionais sanitarios, que estabilizaron ao ferido e encargáronse da súa evacuación.

A alerta chegou ao CIAE 112 Galicia a través de Urxencias Sanitarias e a partir de aí activouse un operativo que completaron os bombeiros de Vilalba e os axentes da Garda Civil.

Colisión múltiple en Vilamartín

Tamén sobre as tres da tarde, no concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras, colidiron tres vehículos que circulaban pola N-120. Como consecuencia do impacto, unha persoa necesitou asistencia médica e, finalmente, foi evacuada por unha ambulancia de Urxencias Sanitarias.

Segundo indicaron as testemuñas do accidente, primeiro colidiron dous turismos de fronte, mentres que o terceiro bateu contra os outros dous.

Foron varias as persoas que contactaron co CIAE 112 Galicia para informar deste suceso e pedir a colaboración dos axentes de seguridade co fin de regular o tráfico e evitar un novo accidente debido á mala situación na que quedaron os vehículos tras a colisión.