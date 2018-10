Canda: “A Lama non se pode quedar sin pediatra. Que busquen un aínda que sexa de Portugal e teñamos que paga-lo desde o concello”

Connect on Linked in

“A Lama non se pode quedar sin pediatra. É responsabilidade do Sergas atopar unha solución aínda que teña que buscar un en Portugal ou teñamos que paga-lo nós desde o Concello”. Así de contundente se manifestó el alcalde de A Lama, Jorge Canda, ante responsables de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia ante la falta de pediatra en la localidad.

El alcalde exige al Sergas que dé una solución inmediata a la falta de médico pediatra en el centro de salud de A Lama e incluso se ofrece a financiar la contración de uno eventual mientras no se resuelve la situación. “Os nenos e nenas da Lama non poden estar si pediatra é unha cuestión inadmisible. Si non dan atopado un pediatra, din que non os hai, nós estamos dispostos a atopar unha solución de emerxencia que pase pola contración, de xeito particular, dun especialista nesta disciplina médica para que atenda aínda que sexa unha vez por semana aos nosos cativos”.

Canda manifestó su apoyo a los padres y madres del municipio de A Lama que mostraron su preocupación por la ausencia de un pediatra del centro médico de la localidad y ante el temor a que la situación se prolongue demasiado en el tiempo el regidor se puso en contacto con responsables de la Consellería de Sanidade para expresarles su malestar y exigirles una solución inmediata ante una situación que considera inadmisible.

“Imos facer todo o posible para resolver este problema e non imos tolerar que os nosos cativos e a súas familias sigan nesta situación de incertidume por falta de previsión ou ausencia dunha solución a un problema que é de primeira necesidade e importancia para o noso municipio. Chegaremos ata onde faga falla para que este problema se resolva”, manifestó ante la Xunta el alcalde de A Lama.