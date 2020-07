Cándido Conde Pumpido será o pregoeiro do Día de Galicia en Vigo O maxistrado do Tribunal Constitucional será o encargado de ler o pregón no acto que se celebrará nos xardíns do Pazo de Castrelos o vindeiro xoves, 23 de xullo. Ademais, o alcalde convocou un Pleno extraordinaria no que Isaura Abelairas presentará a súa renuncia ao cargo de concelleira tras ser elixida deputada no Parlamento de Galicia.