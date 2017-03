Cangas do morrazo presenta “PRIMAVERA EN RUTA”

107 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Despois do éxito rotundo das rutas guiadas gratuítas do “Verán en ruta”, “Sábados en Ruta”, “Outono en Ruta”, “Inverno en Ruta” e “Roteiro de Donón”, nadas da colaboración entre a Concellaría de Medio Ambiente e Turismo e “A Illa dos Ratos”, nace un novo proxecto de colaboración encamiñado a manter as rutas que tan ben funcionaron en anteriores edicións do programa pero facendo algunhas incorporacións novas.

Mantéñense as rutas de “Massó: O sentir dun pobo”, “O Facho: Gardián Milenario”, “Cangas: Rúas con Historia”, “Areamilla – Liméns: Senda Costeira”, “Cangas 1617: A Defensa da Vila”, “Intermareal: mar á vista” e “Roteiro azul de Donón” que tan boa acollida tivo entre as persoas participantes.

Como novidade incorpóranse dúas novas rutas: “Serra da Madalena” o sábado 22 de abril e “Hío, de pedra en pedra” o sábado 13 de maio. Este novo proxecto levarase a cabo os sábados e domingos de abril e maio ás 11:00 horas, e ininterrompidamente entre o xoves 13 e o domingo 16 de abril, tamén ás 11:00 horas, coincidindo coa Semana Santa.

Estas rutas continúan encamiñadas a seguir resaltando os recursos turísticos e culturais de Cangas a través dunha liña natural, histórica e medioambiental. Desde a Concellaría de Medio Ambiente e Turismo agradecen o ímpeto, interese e predisposición de “A Illa dos Ratos” para realizar estas novas rutas que tan boa acollida tiveron durante as pasadas edicións e invitan a todas as persoas interesadas a inscribirse na Oficina de Turismo de Cangas (nos teléfonos 986 392 023 e 986 300 875 ou a través da e-mail turismo@cangas.gal).



