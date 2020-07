Carmela Silva anuncia en Lalín o novo plan de dinamización dos viveiros “para revitalizar aínda máis unha ferramenta clave para o tecido empresarial”

Co obxectivo de seguir a impulsar os viveiros de empresas na provincia, incrementar o seu nivel de ocupación e deseñar un proxecto de uso sostible con eventos de networking, programas, sesións e formación práctica, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentou hoxe en Lalín o novo plan de promoción e dinamización dos viveiros de empresas que ven a completar as accións desenvolvidas no último ano. O programa, detallado pola presidenta no decurso da visita ás instalacións na que estivo acompañada polo alcalde Xosé Crespo, ten tres obxectivos fundamentais: seguir poñendo en valor o rol dos viveiros de Lalín e Barro “como unha ferramenta fundamental de apoio á creación de tecido empresarial na provincia”; o fomento e apoio ao emprendemento e as iniciativas empresariais; e seguir a adecuar os servicios e accións dos viveiros ás necesidades das persoas viveiristas e da contorna.

A presidenta da Deputación de Pontevedra destacou que o novo plan enmárcase na aposta da institución provincial polos viveiros como ferramentas claves para o tecido empresarial. “Imos redoblar o noso compromiso para que de aquí a nada non haxa nin naves nin oficinas valeiras”, asegurou Carmela Silva. Para elo, o plan vai “dar participación ao coñecemento das persoas, porque a intelixencia está fóra e queremos contar con ela”. Tamén vai divulgar vídeos que “amosen as vivencias e desenvolvementos dos proxectos que se están a instaurar nos viveiros” e presentalos como “espazos de atracción para impulsar ideas emprendedoras”. Ademais, a presidenta subliñou a vontade de converter aos viveiros en “espazos abertos á sociedade” a través da creación de “alianzas de colaboración” e da “suma de sinerxías”.

Pola súa banda o alcalde de Lalín, Xosé Crespo, agradeceu a aposta da Deputación de Pontevedra polo viveiro de Lalín “máis nun momento como o que estamos a vivir, no que todas e todos estamos moi preocupados, cunha nova realidade que temos que afrontar”. Crespo tamén aproveitou a ocasión para poñerse a disposición da Deputación e agradecer “a magnífica relación institucional existente”. Ao respecto, o alcalde destacou a “boa vontade” entre ambas institucións para sacar adiante proxectos en Lalín.

O Plan de Dinamización contempla un novo programa de apoio ao emprendemento rural amais dunha campaña de promoción, dúas iniciativas que a Deputación desenvolverá mediante un convenio coa Fundación Roberto Rivas, que traballa no impulso do emprendemento social en entornos rurais que propicien o arraigo da poboación no territorio. Nunha videoconferencia desde o viveiro coa directora da Fundación, Olga Rivas, a presidenta provincial explicou que o convenio, cun importe de 30.000 euros –dos cales a Deputación achega 18.000 e a Fundación 12.000 euros-, ten como metas fundamentais o fomento do emprendemento e o desenvolvemento de novos proxectos empresariais na comarca do Deza. “Síntome moi orgullosa –destacou Carmela Silva- de traballar coa Fundación Roberto Rivas, que tanto está a traballar para impulsar as contornas rurais, para xerar oportunidades e loitar contra o despoboamento, garantindo o benestar da cidadanía a través de sociedades conectadas e innovadoras”.

Pola súa banda Olga Rivas asegurou que o convenio xorde para apoiar “todo o talento e ideas que hai no territorio”. Neste eido, a directora da Fundación Roberto Rivas agradeceu á Deputación a oportunidade “de colaborar, de aportar e traballar xuntas e xuntos e máis nestes momentos, para poder transformar todos os ámbitos que temos que dinamizar e facer fronte á nova normalidade e aos retos que temos de futuro”.

Así, o I Programa de apoio ao emprendemento no rural do Viveiro de Lalín axudará ás persoas emprendedoras e empresas a desenvolver as súas ideas de negocio. Poderán participar novas iniciativas empresariais e tamén aquelas que estean en funcionamento e queiran poñer en marcha novas liñas de negocio ou precisen consolidarse ou redeseñar os seus proxectos. O programa terá 3 fases, tal e como detallou a presidenta provincial: unha primeira para seleccionar cinco proxectos; unha segunda fase de seis meses para o seu desenvolvemento, e unha terceira de Demo Day. Tamén haberá sesións formativas dos proxectos escollidos de habilidades emprendedoras, modelo de negocios CANVAS, testeo Start-Up, plans de comunicación, comerciais e económico-financeiros.

En canto á campaña de promoción, a Deputación convocará un Concurso de Ideas entre o alumnado e antigo alumnado de ciclos formativos de Comunicación, Imaxe e Son, Artes gráficas e Comercio e Marketing, Belas Artes, Comunicación Audiovisual e Publicidade e Relacións Públicas da Uvigo. A convocatoria será pública e poderase participar de xeito individual ou grupal. A Fundación Roberto Rivas formará parte do xurado do concurso e outorgará unha bolsa de dous mil euros a idea gañadora.

O Plan tamén integra accións como a promoción de experiencias das persoas viveiristas, a comunicación de casos de éxito ou a organización de visitas concertadas do alumnado de estudios superiores e ciclos de emprendemento. Igualmente se traballará na creación de novas alianzas con entidades, e o establecemento dos viveiros como centro base do programa TIC Emprendes.

As mellores cifras de ocupación do viveiro

“Temos un firme compromiso con este viveiro e, ata o de agora, accións que desenvolvemos deron xa resultados”, asegurou a presidenta da Deputación. Neste eido, Carmela Silva mostrou a súa satisfacción polo nivel de ocupación alcanzado no viveiro de Lalín que está nas súas mellores cifras: “os espazos cobran vida cando dentro hai persoas e ideas e este viveiro está a ter cada día máis corpo”. Así, catro das cinco oficinas están a pleno rendemento con empresas dedicadas a servizos veterinarios para explotacións gandeiras (Javier Campos Beltrán); á comercialización de maquinaria industrial (Solkajier Technic SL) e un servicio de coaching e asesoramento educativo (Leticia del Valle Ortín), ademais da oficina SmartPeme. En canto ás naves, Arzeos Aircraft, ocupará unha nave para a fabricación de utralixeiros e Bezos & Jobs Supplies, outra para a prestación de servicios de importación para terceiros.

Carmela Silva tamén coñeceu os datos “inmellorables” de asesoramentos a empresas desde a oficina que SmartPeme ten no viveiro. Desde a súa creación o servizo da Deputación destinado a pemes e persoas autónomas realizou 632 asesoramentos a 351 empresas. En canto a este ano 2020, como xa ocorreu no resto da provincia, o confinamento e a pandemia dispararon os asesoramentos. Así, neste primeiro semestre obtivo un crecemento de ata un 71%, cunha media de 24,5 asesoramentos ó mes fronte aos 18 do pasado ano.