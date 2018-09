Carmela Silva felicita ao concello de Cambados pola merecida declaración de interese turístico internacional á Festa do Albariño

Connect on Linked in

A Presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, trasladou hoxe a “máis efusiva felicitación” ao concello de Cambados pola declaración da Festa do Albariño como “Festa de Interese Turístico Internacional”que hoxe comunicou a Secretaría de Estado de Turismo do Goberno de España.

Unha vez coñecida a esperada nova, Silva mostrouse “moi satisfeita por un logro máis que merecido polo que tanto loitamos todas e todos na provincia”, e felicitou á alcaldesa da vila do Salnés, Fátima Abal, e ao sector “xa que este é un recoñecemento compartido tamén con aquelas e aqueles que invisten en calidade, excelencia e internacionalización dos nosos caldos. A D.O Rías Baixas é unha marca de referencia internacional, dixo a presidenta provincial, porque detrás hai un traballo do sector e das administracións que apostamos polo enoturismo e pola Festa do Albariño de forma decidida”.

Carmela Silva puxo en valor “o esforzo do Goberno municipal de Cambados por lograr esta distinción e tamén todo o traballo e a promoción que supuxo o título de “Cidade Europea do Viño”. “Fixemos en colaboración co Concello unha difusión enorme do viño de Cambados e das súas adegas, cun importante calendario de actividades que estiveron presentes en todos aqueles actos de turismo que organizamos en España e Portugal. Todo ese traballo ten agora o seu froito”, apuntou.

Silva tamén subliñou que “é a primeira das festas da nosa provincia que consigue esta declaración internacional tan importante en recoñecemento a un dos nosos marabillosos produtos, xa que as catro que tiñamos ata agora están ligadas ao noso patrimonio inmaterial baseado na tradición popular como é o caso da Rapa das Bestas de Sabucedo, a Romaría Viquinga de Catoira, as alfombras florais de Ponteareas e a Arribada de Baiona”. Neste sentido, a presidenta mostrouse convencida de que “haberá máis, e niso temos o noso empeño desde a Deputación para apoiar outros eventos que piden ese recoñecemento, como a Feira do Cocido de Lalín ou a Festa do Marisco do Grove”.

Carmela Silva lembrou que “todo este esforzo e a aposta polo enoturismo estaba marcado no Plan estratéxico de turismo que aprobamos o pasado ano xa que falamos dun produto consolidado estratéxico tanto coa promoción de rutas como coa xeración de produto”. Finalmente, a presidenta recordou o “magnífico momento no que chega esta declaración, xusto no inicio da época da vendima. Non podíamos comezar mellor”, dixo.