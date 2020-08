Carmen Pomar anuncia a incorporación de arredor de 1.000 novos docentes ao sistema educativo galego este curso

A conselleira de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional, Carmen Pomar, anunciou hoxe a contrataci贸n de arredor duns 1.000 novos docentes que se incorporar谩n ao sistema educativo galego este curso, entre as novas contrataci贸ns para atender aos desdobres de aulas e os dos programas de reforzo educativo.

En concreto tr谩tase de 240 novos mestres que se van contratar para atender 谩s 158 novas unidades (grupos de clase) en Infantil e Primaria; outros 543 docentes de apoio (221 para Primaria e 322 para ESO) contratados a trav茅s do Programa ARCO de reforzo educativo; e unha cont铆a a铆nda sen concretar de docentes para Secundaria, Bacharelato e FP (pendentes do peche de matr铆cula en setembro logo das probas de recuperaci贸n); que fan un total estimado que se achega ao millar de novos profesores.

Nunha visita ao CPI Cova Terre帽a (Baiona), a conselleira tam茅n explicou que, a d铆a de hoxe, Galicia opta pola presencialidade nas aulas con todas as medidas de seguridade, a铆nda que hai que estar atentos 谩 evoluci贸n da pandemia e ao que diten as autoridades sanitarias. 鈥淗ai que combinar a seguridade sanitaria cos obxectivos educativos b谩sicos que, sobre todo en Infantil e Primaria, te帽en moito que ver coa interacci贸n escolar鈥, polo que 鈥渁 presencialidade 茅 fundamental, sobre todo para os m谩is pequenos, xa que a interacci贸n forma parte da filosof铆a pedag贸xica e da metodolox铆a did谩ctica鈥, abondou a conselleira.

Polo tanto, o Protocolo -presentado o pasado mes de xullo- vai estar en constante revisi贸n e 鈥減oder xurdir modificaci贸ns, xa que a situaci贸n sanitaria var铆a鈥 .

Precisamente neste contexto de actualizaci贸n enm谩rcase a proposta do uso permanente de m谩scaras por parte dos nenos nas aulas, que Galicia elevar谩 a Conferencia de Presidentes anunciada polo Goberno do Estado.

Carmen Pomar tam茅n anunciou que o seu departamento xa ten ultimado o Plan de Acollida de Sa煤de Emocional, elaborado por expertos m茅dicos, que 茅 unha gu铆a de apoio ao alumnado, 谩s familias e aos docentes para afrontar o inicio dun curso no que, segundo dixo, 鈥溍 necesario o reforzo curricular e o apoio emocional鈥.

Outra das li帽as de actuaci贸n da Conseller铆a que se ve reforzada 茅 a formaci贸n do profesorado desde principios de setembro, tanto no 谩mbito da xesti贸n dos recursos tecnol贸xicos, como a formaci贸n espec铆fica para os 4.000 integrantes dos equipos covid dos centros escolares, esta 煤ltima impartida por expertos do Servizo Galego de Sa煤de.

Comedor CPI Cova Terre帽a

Na visita ao CPI Cova Terre帽a (Baiona), Carmen Pomar comprobou a organizaci贸n que est谩 levando a cabo o equipo directivo no que atinxe ao inicio da actividade acad茅mica as铆 como no que atinxe aos servizos complementarios, como 茅 o caso do comedor escolar, que xestiona a Anpa do centro.

Pomar loou o traballo desenvolvido a este respecto de acordo co Protocolo de adaptaci贸n ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021, elaborado polas Conseller铆as de Educaci贸n e de Sanidade; e reiterou que o obxectivo co que traballa o seu departamento 茅 cun inicio de curso coa m谩xima normalidade posible dentro do contexto actual e, por tanto, facendo fincap茅 en todas as medidas de seguridade hixi茅nicas e sanitarias que establece o propio Protocolo.

No que atinxe ao servizo de comedor escolar, c贸mpre lembrar que as normas establecidas no Protocolo da Xunta son as mesmas para todos os comedores independentemente de que o xestor do servizo sexa a propia Conseller铆a, os Concellos ou as Anpas, como 茅 o caso do CPI Cova Terre帽a.

Precisamente neste centro -que aglutina a nenos das etapas de Infantil, Primaria e ESO-, a conselleira fixo un especial reco帽ecemento ao traballo dos integrantes da Anpa do centro para ter todo xa ultimado de cara ao inicio do curso no que respecta a cuesti贸ns organizativas (de distribuci贸n de alumnado) como de hixiene, limpeza e desinfecci贸n, na li帽a do establecido no Protocolo.