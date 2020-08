Carmen Pomar e Manuel Baltar comproban o avance das obras do Centro Galego de Innovación en Formación Profesional

A conselleira de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional en funci贸ns, Carmen Pomar, e o presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, comprobaron hoxe o bo avance das obras do Centro Galego de Innovaci贸n en Formaci贸n Profesional, en Ourense. Neste momento est谩n xa completas as tarefas de demolici贸n previstas e estanse rematando as de reforzo da estrutura. Est谩 previsto que o centro, que supor谩 un investimento total de 9,9 mill贸ns de euros en colaboraci贸n entre a Xunta de Galicia e a Deputaci贸n de Ourense, abra ao longo do curso 2020/2021.

O edificio, que ocupa o espazo da antiga Escola Fogar de Mari帽amansa, conta cunha superficie de 2.600 metros cadrados que se est谩n a repartir de forma di谩fana, con partici贸ns flexibles que permitan espazos intercambiables segundo as distintas necesidades de usos. Tr谩tase, ademais, dunha construci贸n eficiente desde o punto de vista enerx茅tico, dado que contar谩 cunha cuberta superior vexetal, sobre a que se estender谩 a instalaci贸n solar fotovoltaica do edificio e na que haber谩 谩reas para situar toda a maquinaria de instalaci贸ns que se poidan precisar.

O Centro Galego de Innovaci贸n en Formaci贸n Profesional estar谩 composto por catro 谩reas de traballo similares, flexibles e adaptables en funci贸n das necesidades de traballo en cada momento.

Vangarda e emprendemento

Tal e como sinalou Carmen Pomar, o centro vai ser o motor de vangarda da Formaci贸n Profesional, desde Ourense para toda Galicia, as铆 como un impulsor do emprendemento. Neste sentido, vai contar con d煤as coordinaci贸ns t茅cnicas, unha centrada na I+D+i, con 谩reas que traballar谩n en metodolox铆as para 谩 industria 4.0, o Internet das cousas ou as patentes; mentres que a outra o estar谩 en emprendemento industrial, departamento que se encargar谩 do asesoramento, seguimento, orientaci贸n e impulso dos proxectos, coa previsi贸n de abrir o primeiro viveiro industrial de FP.

O obxectivo 茅 avanzar nunha FP adaptada 谩 industria 4.0 para que as empresas poidan contar con persoal cualificado, impulsando desde o Centro Galego de Innovaci贸n en Formaci贸n Profesional proxectos de innovaci贸n aplicada, novas contornas virtuais de simulaci贸n, de xeraci贸n e proxectos empresariais e de transferencia aplicada de patentes; que estar谩n ao servizo de todos os centros que imparten Formaci贸n Profesional en Galicia.

Ademais, o centro vai traballar en colaboraci贸n co Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico-INORDE para a creaci贸n de sinerx铆as co sector produtivo e favorecer a transferencia de co帽ecemento dos centros 谩 industria.

CEIP O Ruxidoiro

A conselleira de Educaci贸n en funci贸ns visitou tam茅n esta ma帽谩 o CEIP Pluriling眉e O Ruxidoiro, en Barbad谩s, onde comprobou as medidas que se est谩n a tomar para iniciar o novo curso escolar, coas adaptaci贸ns indicadas no protocolo covid-19.

Neste sentido Pomar agradeceulle 谩 comunidade educativa do centro o esforzo adicional que est谩 a realizar para poder volver 谩 presencialidade no novo curso 2020/2021, garantindo as mellores condici贸ns de seguridade sanitaria para todas e todos na actividade lectiva.