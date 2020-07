Carril: “manter a prórroga dos ERTE nestas condicións sen ter derrogado a reforma laboral é unha tortura insufríbel para a clase traballadora”

A CIG concentrouse este m茅rcores nas sete cidades galegas en rexeitamento ao segundo acordo asinado polo Goberno espa帽ol, a patronal, CCOO e UGT para a pr贸rroga dos ERTE, mentres seguen plenamente vixentes as reformas laborais, das pensi贸ns e da negociaci贸n colectiva ou os recortes nas prestaci贸ns por desemprego e os servizos p煤blicos. Por iso, a CIG reitera que este acordo, plasmado no Real Decreto Lei 24/2020 que hoxe se convalidou no Congreso dos Deputados/as, sup贸n afondar no abuso patronal e un enorme prexu铆zo para o conxunto dos traballadores e das traballadoras.

“Que neste acordo se siga mantendo a reforma laboral, tendo en conta a evoluci贸n da crise social e econ贸mica derivada da pandemia, xera as condici贸ns perfectas para que estes ERTE rematen en despedimentos. Non derrogar cando menos os artigos da reforma laboral que seguen deixando en exclusiva nas mans das empresas as decisi贸ns dos despedimentos, permite que Alcoa ou BorgWarner poidan executar os seus plans de peches e deslocalizaci贸ns con total facilidade”, advertiu o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, que participou na concentraci贸n realizada en Vigo.

As铆 mesmo, este acordo provoca que as persoas despedidas dende o 14 de marzo sigan no desemprego e sen o聽contador a cero聽do paro que est谩n consumindo, e afonda na desprotecci贸n e no empobrecemento de amplos sectores da poboaci贸n.

“Manter neste Real Decreto-lei a pr贸rroga dos ERTE nas condici贸ns actuais sen ter derrogado a reforma laboral 茅 unha tortura insufr铆bel para a clase traballadora, xa que permite que as empresas apliquen regulaci贸ns de emprego sen control, modificaci贸ns substanciais das condici贸ns de traballo, descolgues de convenio, etc.; e que non complementen as prestaci贸ns por desemprego”, aseverou.

A este respecto, Paulo Carril lembrou que a partir do d铆a 181 no desemprego, a prestaci贸n que se percibe baixa do 70% a tan s贸 o 50% da base reguladora, supondo un duro golpe para os ingresos dos fogares. Esta foi unha reforma nas prestaci贸ns que impuxo o PP en 2012 e que a d铆a de hoxe tam茅n segue en vigor.

Por iso, o secretario xeral da CIG considera que resulta lament谩bel que UGT e CCOO contrib煤an a constru铆r esta realidade nun momento econ贸mico e social tan duro, no que as pol铆ticas neoliberais, a obsesiva recentralizaci贸n e o abuso patronal campa as s煤as anchas, mentres a reforma laboral do PP segue vixente e sen perspectivas de ser abolida.

Carril puxo o acento tam茅n en que se contin煤an a detraen fondos achegados por todas as traballadoras e traballadores (da Seguridade Social, do SEPE e do FOGASA ) para financiar a exoneraci贸n das cotas empresariais pactadas; e ao tempo increm茅ntase o gasto p煤blico sen p贸r en marcha unha pol铆tica fiscal progresiva nin medidas para redistribu铆r partidas orzamentarias (como as destinadas a Defensa ou 谩 casa real) “de tal maneira que se est谩n pondo todas as bases para que esta crise, novamente, a volvamos pagar a clase traballadora e as maior铆as sociais”.

A falta de medidas eficaces para evitar que a sa铆da da crise impacte de cheo no deterioro das condici贸ns de vida da clase obreira, apunta Carril, haber铆a que engadir a insuficiencia do Ingreso M铆nimo Vital para atallar as situaci贸ns de exclusi贸n social e garantir salarios dignos.

Ademais, reiterou que este 茅 un acordo que non permite unha recuperaci贸n econ贸mica xusta e non resolve os problemas da crise industrial e social que xa vi帽a padecendo Galiza nin achega soluci贸n 谩s comarcas e sectores ameazados a d铆a de hoxe por peches de actividades produtivas e despedimentos masivos. “Mais ben ao contrario, pol铆ticas como as recollidas neste novo episodio do di谩logo social dificultan unha sa铆da xusta e galega da crise”.