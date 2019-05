Carta aberta do Presidente do Colexio de Médicos de Pontevedra | e agora que?

Connect on Linked in

Nada responde mellor á realidade que a tan manida frase de que “aos médicos non nos gusta facer folga” e certamente é así, xa que na propia filosofía da profesión subxace o compromiso de que a saúde e a vida dos enfermos son as nosas primeiras preocupacións.

Pero é verdade que desde a adaptación en 1.948 na convención de Xenebra do xuramento hipocrático, houbo na Sociedade moitos e profundos cambios que, con diferentes perspectivas, modificaron o escenario da práctica profesional do médico transformando a relación médico-paciente desde un enfoque tradicional, cara a un modelo máis intervido polas Administracións Públicas, no caso do Sistema Nacional de Saúde; respecto a se este cambio foi ou non positivo, o futuro ditará o seu veredicto.

A situación da Atención Primaria na área da EOXI de Vigo é límite e a deterioración xeral na nosa Comunidade patente. Para nós como Colexio, non cabe a menor dubida que o deber desta situación é responsabilidade dos xestores sanitarios, quen non quixeron ou souberon ver un problema que a modo de iceberg foi emerxendo no tempo, na atención sanitaria pública de Galicia.

É fácil, como discurso simple, acusar os profesionais de estar “deslexitimados” como interlocutores, por non ser “partícipes” nos foros creados para abordar a problemática da Atención Primaria, ou dicir que rexeitaron as canles de diálogo co SERGAS. Pero esas afirmacións non se corresponden coa verdade e non hai máis que tirar dos arquivos ou a hemeroteca para botalas por terra.

Lembrar a quen ten fráxil memoria que os “grupos de traballo”, creados para debater a problemática da Atención Primaria, foron a iniciativa do SERGAS e os Colexios e que en febreiro de 2016 realizouse a primeira convocatoria de reunión; devanditos grupos constituídos polo SERGAS, as Sociedades Científicas de Atención Primaria e os Colexios de Médicos, articuláronse en 4 mesas “área de xestión de actividades dás consultas”, “área de relación con atención hospitalaria”, “área de xestión de recursos humanos” e “área de formación e docencia”; sendo coordinados por responsables do SERGAS. En xaneiro de 2017, e ante a falta de avances significativos na mellora das condicións para o exercicio profesional dos compañeiros de Atención Primaria, o Colexio de Médicos de Pontevedra abandonou devanditos grupos, aínda que máis tarde, en xuño de 2017, o Consello Galego de Colexios de Médicos deu traslado do documento de conclusións finais á Consellería. Que se fixo entón? pois moi pouco ou nada, e iso contribuíu a cronificar unha situación de deterioración, xa coñecido, que desembocou nas recentes protestas dos profesionais.

É coherente entón, trasladar agora aos medios que os profesionais da Atención Primaria están deslegitimados por non ser partícipes dos foros e que han rexeitado as canles de diálogo co SERGAS? Nada máis lonxe da realidade salvo para quen persiste na súa contumaz falacia.

Que non dubide nunca o SERGAS do compromiso profesional dos seus médicos, do seu espírito de traballo e colaboración, da súa capacidade de diálogo, do seu afán por conseguir unha asistencia sanitaria pública, gratuíta e universal baseada na excelencia, da súa absoluta dedicación a atender as necesidades de saúde da cidadanía e da súa lealdade para coa Administración; os médicos vivimos por e para os pacientes e quen non queiran ver, como xestores da sanidade, que esa é a nosa premisa fundamental e non a de xerar “agravios”, que se dediquen a outra cousa.

Luís Campos Villarino, Presidente do Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra