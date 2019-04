Carta aberta Plataforma Mineiros Touro-O Pino

Somos conscientes de que nos meteron nunha guerra sucia na que se recorre ao argumento fácil, aínda que sexa sen fundamento, para arremeter contra o novo proxecto mineiro. Pero no medio de todo ese lume hostil, curiosamente co medio ambiente como bandeira, estamos nós. Traballadores que nos vimos humillados unha e outra vez por quen se supón debería representarnos.

Señor Martiño Noriega, vostede é ou debese ser o alcalde de todos. Desde hai meses somos testemuñas de como antepon a súa ideoloxía á súa obrigación de neutralidade institucional. Cando un alcalde cruza a porta de Raxoi, as opcións persoais teñen quedar fóra. As accións teñen que representarnos a todos.

