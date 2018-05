Carta ao presidente da Xunta dunha das vítimas de Chandebrito

Esta é a carta que recibiu o grupo de En Marea enviada por unha das fillas das dúas vítimas dos incendios do 15 de outubro en Chandebrito no que lamenta o absoluto abandono por parte do Goberno galego e que foi lida polo seu voceiro Luís Villares na xornada “Territorio queimado. Territorio silenciado”.

POR QUÉ DIFERENZAS?

Estes días, a raíz da desgraza ocorrida en Tui, estou revivindo con maior intensidade o que sufrimos dende o pasado 15 de outubro.

A Tui acode o Vicepresidente da Xunta, o mesmo día dos feitos, e ó día seguinte ó parecer, o Presidente, penso que cumpriron coa súa obriga.

Tamén case dende o primeiro momento se envían equipos de axuda psicolóxica, considero tamén que isto é o correcto.

Pregúntome a qué se deben tan substanciais diferenzas respecto das actuacións e comportamento das autoridades respecto das que tiveron co pobo de Chandebrito e cos familiares das dúas vítimas mortais.

O incendio foi na tarde do domingo 15 de outubro.

A Chandebrito non acudiu ningunha autoridade o día 16 de outubro, tampouco se enviaron equipos de axuda psicolóxica, e o mesmo ocorreu o día 17. As únicas autoridades que se puxeron en contacto cos familiares das dúas vítimas o día 16 a primeira hora da mañá, foron axentes da policía xudicial para que lles facilitaramos fotografías e acudiramos a prestar declaración e recoñecer dous obxectos persoais e outras dilixencias.

O martes 17 pola mañá acudimos ó centro de saúde a pedir axuda psicolóxica, que foi concertada cos medios do propio centro, para o día seguinte (mércores 18).

O martes 17, a media tarde, recibimos a primeira chamada dun Conselleiro da Xunta, ó que lle trasladamos o noso enfado.

Finalmente enviaron o equipo psicolóxico o mércores 18 a media tarde, cando estabamos totalmente acompañados polos nosos familiares, amigos e veciños no tanatorio. Alí acudiron tamén, entre outras autoridades, o Presidente e o Alcalde. Antes non existiamos, nin tiñamos necesidades.

Por certo, algúns políticos de ámbito estatal estiveron no pobo, ou preto, pero so viñeron facerse a foto, para eles nós non tiñamos importancia ningunha. O Presidente Rajoy nin sequera apareceu no Concello, sendo incapaces de diferenciar entre de qué partido político é o alcalde, e o desastre ocorrido.

Por iso, por como vivimos nós a nosa traxedia, é polo que comparo como están facendo con esta de Tui, e pregúntome a qué se debe a diferenza. E a resposta non pode ser outra ca de que no caso de Tui as autoridades consideran que non teñen ningunha responsabilidade no ocorrido, e por iso se presentan no lugar sen problema.

Asdo. María Costas Otero (filla de Ángela Otero, falecida no incendio do 15 de outubro en Chandebrito).