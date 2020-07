Carta de despedida de Natxo Cabaleiro que dejará de estar vinculado al Club Amfiv

Hoy es un día duro y difícil para mí porque toca despedirme de una parte importantísima de mi vida durante los últimos años. Las circunstancias económicas han provocado que, al menos de

momento, tenga que cerrar una etapa y que desde ya no vaya a seguir vinculado al Amfiv. Desde aquel ya lejano día en el que Pablo Beiro me propuso empezar esta aventura, el baloncesto en silla de ruedas se convirtió poco a poco no sólo en mi trabajo sino también en mi segunda familia. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos y cada uno de los que de una u otra manera, más o menos vinculados al proyecto del Amfiv, me habéis acompañado y ayudado en el camino. Hoy me acuerdo de todos vosotros. De los que aún estáis en el club, de los que estuvisteis y ya colgasteis la silla, de los que ahora defendéis otra camiseta e incluso de aquellos con los que no me he llevado tan bien porque no todo fue un camino de rosas.

Pero no puedo evitar acordarme especialmente de mis peques -y no tan peques- de las escuelas. Con ellos recibí cada sábado durante estos años una increíble inyección de energía y una constante lección de vida. Con ellos cumplí también un sueño que hasta el propio PB consideraba imposible –“Para que te vas a meter en más líos, Ignacio” no se cansaba de repetirme- y pude no sólo verlos competir sino tener el honor de entrenarlos. Pero el sueño duró poco porque en todos estos años no he conseguido hacer ver a las empresas e instituciones lo que yo he visto y vivido en el Amfiv. Aún no entiendo cómo la falta de apoyos económicos nos obligó a cerrar aquel equipo filial y a truncar no sólo mi sueño sino también el de un puñado de jóvenes y veteranos con más ilusión aún si cabe que esos chiquillos. Y tampoco entiendo cómo a día de hoy, después de haber visto un Pabellón de Navia completamente lleno gritando sin parar “Amfiv, Amfiv, Amfiv” y tras haber ganado incluso una Copa de Europa, las empresas siguen sin pelearse por patrocinar este proyecto.

Las circunstancias provocan ahora que el club tenga que recortar gastos nuevamente y que yo, con un inmenso dolor de corazón, no haya podido aceptar la propuesta económica. Tenía que pensar también en mi otra familia y tocará iniciar otra aventura en un momento muy complicado para todos.

Lo único que espero es que este adiós sólo sea un hasta luego y que pronto nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Hasta entonces yo seguiré gritando “¡¡¡1, 2, 3 Amfiv!!!”