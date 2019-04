Carta dunha paciente do servizo de radioterapia do Hospital Meixoeiro

Son paciente do servizo de radioterapia no hospital Meixoeiro e desde hai tres días non estou a recibir tratamento por problemas técnicos no acelerador nº 3, e non se se o luns renovarase o servizo. Esta non é unha situación nova pois no meu caso xa levo acumuladas cinco sesións sen servizo. Desta forma prolóngase o tratamento por causas alleas á miña vontade sen que eu poida facer nada.

Nalgúns momentos, estando xa na sala de espera do hospital para entrar, avísasenos que o acelerador non funciona ben e acumúlanse as horas de espera ata a sesión ou ben nos din que se queremos podemos irnos porque non saben se poderán solucionar o problema. A esta situación únese a circunstancia do servizo de ambulancias para os traslados desde o domicilio ao hospital e volta, a media de ida e volta non baixa de tres horas e media/catro.