Carta de Oriol Junqueras a sus hijos

Hoy estuve dos horas con mis hijos. Probablemente no los veré de nuevo, si lo hace o no, en un mes. El Reglamento dice que los niños (grandes o pequeños) sólo pueden ver a sus padres dos horas al mes. Con este tipo de reglas, con la excusa para castigar al padre, en realidad castigan aún más la intensidad a los niños.

Si el objetivo del encarcelamiento está castigando a un padre, la ley dice que no es el castigo, sino la reintegración, seguro que hay muchas medidas posibles para adoptar que no entrañan un castigo para los niños. Como por ejemplo, un padre encarcelado puede ser restringido (o añadir) una hora de patio o biblioteca todos los días o cualquier otra medida similar. Pero, cuál es el significado de prevenir a unos cuantos niños, por definición absolutamente inocente, puede ver a su padre sólo dos horas al mes?

Y en este sentido, al menos hoy, quiero salvar a propósito, cualquier distinción entre los presos preventivos y criminales porque tengo la sensación, o no, de que, en este momento y en este aspecto, sería superfluo.

Ban que pocos niños pueden ver más de dos horas por mes a su padre me parece tan innecesario (y tan difícil de entender y justificar) que espero, de hecho, aunque tal vez sea un poco immodestament, estoy convencido, que todos los lectores Quienes son los padres van a entender que, en este punto de texto, siente la necesidad de explicar a mis hijos. Y con su permiso, lo intentaré.

” mis hijos, tal vez afortunadamente, ahora eres demasiado pequeño para entender porque sólo puedes ver a tu padre dos horas al mes. Tal vez tu padre no pueda ver cómo leer o escribir. Pero aprenderás al lado de un montón de gente que compensará esta ausencia. De tal manera que, un día, puedes leer esta carta, tu padre escribe ahora, después de haber estado contigo dos horas. Sólo dos horas.

Quiero que sepas que he dedicado mi vida a estudiar e investigar, escribir, enseñar y la representación política de mis conciudadanos. He completado estudios en cuatro programas de doctorado, hice dos masters y una tesis doctoral. He dado clases de temas muy diversos a estudiantes de once títulos universitarios diferentes. Escribí docenas y docenas de artículos de divulgación, cientos de programas de radio, artículos de investigación y un montón de libros.

He desarrollado estos trabajos también en estancias más o menos largas en Roma, en el archivo secreto del Vaticano, en Cuba, en Bruselas. Les, Estrasburgo, Tokio, etc. Como profesor, columnista, escritor y representante político, siempre he hablado, escrito y actuado en defensa de la justicia y la dignidad humana. Siempre y sin excepción.

Y eso es así, porque, como te a una multitud de personas, tu padre es una buena persona, una persona honesta y trabajadora, que ama a fervorosament la bondad y a la gente. Y eso, en medio de este amor, que ama más del mundo es para ti y tu madre.

Ahora no puedo probar este amor tanto como me gustaría y, como, sin duda, merecer. Pero esta brecha, este vacío, será colmat por una miríada de madres y padres, de buena gente de toda la verdad, estarán presentes en sus oraciones, pensamientos, saludos, gestos y acciones. Porque saben, saben que tu padre está comprometido con el amor y la dignidad y nunca te permite perderte ni siquiera una gota.

Para todos él, yo con infinita confianza y con absoluta certeza que están en conjunto con ustedes la felicidad, porque si eso justifica ante los ojos de Dios y la humanidad es la persistencia en hacer el pozo a pesar de la dificultad, entonces no tienen ninguna duda de que Estamos totalmente justificados.

Te amo como todos los padres aman a sus hijos… y con toda la modestia, creo que un poco más.”