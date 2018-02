Carta de un padre al alcalde de Vigo

Connect on Linked in

por Manuel Viso

Lo que me gustaría decirle al Alcalde de Vigo, Sr. Abel Caballero.

Lo primero, dejar claro que todo lo que expongo lo hago como padre y mi opinión no representa a nadie más que a mi mismo y es muy posible que no tenga suficiente información sobre el estado actual de las conversaciones entre Concello y el Gran peña.

Mis hijos empezaron en el Gran Peña hace 9 años aprox., en todos estos años nuestros hijos han dispuesto de un campo, que aunque de tierra, lo considerábamos (niños y padres) como nuestro campo, un campo en el que nuestros hijos han disfrutado y han hecho amigos, en muchos casos para siempre, y en el que además los padres aprovechábamos esas tardes de entreno para juntarnos y hacer piña en torno a nuestros hijos y a este histórico Club de Vigo.

Por mí parte, y creo que todos como padres, en estos años hemos deseando que nuestros hijos pudieran disfrutar de un terreno de juego en condiciones y de hierba para entrenar:

.- En el que no se ensangrentaran las rodillas casi cada día por las caídas

.- En el que los porteros pudieran entrenar sin destrozar la ropa en cada entreno

.- Un terreno de juego en el que cada día de invierno, nuestros hijos no se embarren hasta las orejas y en verano traguen polvo como si trabajaran en una mina

En fin, un terreno de juego igual al que tienen el resto de clubs de nuestra hermosa ciudad, y del que disfrutan desde hace años el resto de niños de Vigo pertenecientes a otros clubs (salvedad hecha del Hogar y del Apóstol).

Por fin llega el día, tras años en los que la directiva ha hablado con las Comunidades de Montes de Candeán y Cabral y con el Concello, por fin parece que estas comunidades están dispuestas a ceder los terrenos al Concello para que los niños del Gran Peña tengan su ansiado campo de hierba, y puedan practicar su deporte en las mismas condiciones que el resto de niños de Vigo (salvedad hecha del Hogar y del Apóstol).

Y empiezan las obras, todos contentos, padres, club, pero sobre todo los niños, que son los que se lo merecen todo.

Pero hace ya unas cuantas semanas que esas obras han acabado (de hecho ya han desaparecido varios focos de las torretas) y de momento el Concello (o el Concejal) no ha permitido que los niños de Gran Peña vuelvan a iniciar sus entrenos en el ansiado campo de hierba.

Estimado Alcalde Abel Caballero, me resisto a creer que seas conocedor de esta situación y que apruebes el que no podamos volver a nuestro campo de manera inmediata y con las condiciones que teníamos hace unas semanas, cuando empezasteis las obras de acondicionamiento del terreno de juego, (pues pienso) estoy convencido de que eres un buen gestor y que además respetas y ansias el bienestar de los niños por encima de todo, a tu forma de proceder en estos años de mandato me remito.

Prefiero pensar que es tu Concejal de Deportes el que no está trabajando con la celeridad necesaria para que nuestros hijos vuelvan para las instalaciones del Carballal de manera inmediata en las mismas condiciones que las dejaron hace unos meses.

No es mucha la información de la que dispongo, pero parece ser que lo que hasta la fecha era el “Campo de tierra del Gran Peña” ahora va a ser un campo de hierba del IMD:.

.- Un campo en el que el Club Gran Peña y por ende nuestros hijos, que han sufrido durante muchos años la tierra, ahora tendrán que pedir permiso y audiencia para entrar y además pagar para ello al Concello.

.- Un campo dirigido por un empleado del Concello, cuya jornada acaba a una hora (como es lógico) y a esa hora se cierra la instalación, en medio de un monte y sin autobuses que pasen por la zona.

.- Un Campo en el que queda excluida toda posibilidad de buscar anunciantes (a diferencia de otros clubs que si pueden poner publicidad en el campo), y generar por parte del club algunos recursos, para mitigar la delicada situación económica de este, tras tantos años de tierra y la perdida de niños por este motivo.

.- Un campo en el que no hay posibilidad de tener una pequeña cantina (como en prácticamente todos los campos de la ciudad), y como teníamos hasta ahora.

Alcalde, ten en cuenta que el campo del Carballal está bastante retirado, no hay ni una cafetería cercana donde meterse, el Vitrasa no pasa, una pequeña cantina es casi imprescindible incluso para las madres, padres y/o abuel@s que en tardes de invierno insufribles de frio tendrán que quedarse en el campo a esperar por sus pequeños, una cantina en la que niños un poco más mayores, Infantiles, Cadetes o Juveniles que acabarán sus entrenos a las 10:00 o 10:30 o incluso 11:00 de la noche, puedan refugiarse si llueve y esperar a que escampe un poco, antes de bajar a la carretera del Aeropuerto a coger el Vitrasa para ir sus casas.

En fin, una cantina (como las de otros Clubs de la Ciudad), que de paso ayude autofinanciar, aunque me manera exigua, a un Club histórico de Vigo, que por motivo de la tierra, se encuentra en franca desventaja con otros Clubs de nuestra Hermosa Ciudad Vigo.

Estimado Alcalde, tengo entendido que en los próximos meses parece que se van a acondicionar otros campos en Vigo mejorando un césped deteriorado, mi pregunta es:

Todos esos campos que se van a remodelar, ¿ van a pasar a formar parte del IMD???

¿ y se les va a retirar la cantina????

¿ y se les va a prohibir poner la publicidad que en estos momentos es tan necesaria para el sostenimiento de un club???

Estimado Alcalde, te ruego, en primer lugar por los niños, en segundo lugar por los niños también…. y en tercer lugar por un Club Histórico de Vigo, te solicito una solución rápida y que no aboque al Gran Peña a una desaparición casi segura si nos dejan sin un campo, campo que creo nos merecemos:

.- primero por el agravio comparativo que han sufrido y sufren nuestros niños (los de ahora y los que estuvieron en este club desde hace tantos años)

.- y segundo por Historia…

Fuerza y suerte Granpe…