Carta de una hermana de un paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro

Connect on Linked in

Escrito por Chola Dacosta Alvarez

Por mala suerte mi hermano Valerio , se rompió la cadera y lleva lleva desde el 21 de noviembre en el Cunqueiro. Para poder ver la tele ya lleva gastados 100€, si, 100 y está hasta el ca****o de estar en cama. No puede salir de la habitación porque no hay una silla de ruedas y el único tacatá que tienen no se sabe dónde está.

Tengo que decir que la atención por parte del personal es buenísima, no sé si con el resto de enfermos será igual pero con mi hermano chapó.

Pero la noticia que tengo es bomba (creo). Mi hermano va a protagonizar HEIDI 2, porque la silla de ruedas va a ser EL SILLÓN, sí, el sillón donde los sientan…

Ahora yo pregunto, hasta donde llega la dignidad de nosotros los usuarios por permitir a los gobernantes que nos humillen hasta el punto de negarle A LOS PACIENTES el derecho de estar en el hospital dignamente.

Yo desde luego no me voy a quedar de brazos cruzados y si tengo que luchar sola no me importa.

Yo no quiero estar escribiendo cosas, yo quiero movilizarme y los que tengáis sangre en las venas acompañadme si queréis, para conseguir una sanidad pública y digna.

No os queréis de brazos cruzados viendo como los corruptos viven a cuenta del pueblo.

Los enfermos pagando la tele y comiendo bazofia y los presos con todas las comodidades.

No dejes que te meen y digas que llueve.

Por favor os pido que publiquéis esto en vuestro muro para que llegue a todos los que tiene Facebook y así podamos pedir que nos den lo que nos pertenece….

Feijoo escoita, a sanidade está en loita…