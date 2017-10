Carta de un vecino de Guixar al alcalde Abel Caballero

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Antes de comenzar con mi opinión, primero quiero darle las gracias a este medio de comunicación, como es noticiasvigo.es, humilde, pero no por ello menos efectivo, ni menos importante, que por lo menos no guarda silencio ante nuestras reivindicaciones. Ahora sí, comienzo mi carta a Abel Caballero.

Hola señor alcalde, usted que se jacta de que Vigo no tiene nada que envidiar a la ciudad de Nueva York, porque no invita a la prensa y al pueblo de vigo, que vengan a nuestro barrio, Guixar, a ver las torres gemelas pero hechas con contenedores, en dónde usted puso la primera piedra, cuando era presidente de la Autoridad Portuaria. Eso sí, estas son más importantes porque siempre están en continuo movimiento y como sabrá para ello se necesita una grúa, que más que una grúa es un campanario en movimiento repicando todo el día, acompañado de los gases contaminantes que produce esta.



Los muchos camiones que entran en estas instalaciones, (no se olvide que los gases producidos por los motores de gasoil, son de los más cancerígenos) a esto hay que añadirle las nubes de polvo que estos levantan, con sus correspondientes bocinazos.



Si señor alcalde esto tenemos que agradecérselo a usted, usted que tanto usa la palabra humanizar, venga usted a Guixar y verá cuanto tiene que humanizar aquí.



Nosotros seguiremos luchando por nuestros derechos, eso sí, desde el respeto y la razón que nos atesora.



Que tenga usted un buen día y que Dios lo ilumine.



Manolo.