Case 30 obras optan á sexta edición do premio ‘Nortear’ para promocionar novos escritores de Galicia e o Norte de Portugal

A Xunta de Galicia, en colaboraci贸n coa Direcci贸n Rexional de Cultura do Norte de Portugal e a Agrupaci贸n Europea de Cooperaci贸n Territorial Galicia-Norte de Portugal (AECT) contin煤an co desenvolvemento da sexta edici贸n do premio literario Nortear, que modificou as s煤as bases en canto 谩 presentaci贸n do material para adaptarse 谩s limitaci贸n impostas polo coronavirus.

As铆, o xurado est谩 a avaliar as 28 obras presentadas nesta edici贸n -9 escritas en galego e castel谩n e 19 en portugu茅s-, dotada cun premio de 3.000 euros e ao que se engade a publicaci贸n dun m铆nimo de 500 exemplares en edici贸n biling眉e, galego e portugu茅s, da obra vencedora. Nas seis edici贸ns precedentes deste concurso participaron arredor de 230 publicaci贸ns presentadas por mozos entre 16 e 36 anos.

A trav茅s desta iniciativa cada ano reco帽茅cense obras literarias orixinais de ambos lados da fronteira, ao mesmo tempo que se incentiva a produci贸n literaria entre a mocidade galega e portuguesa co lanzamento de novos escritores, as铆 como o fomento da circulaci贸n e distribuci贸n de obras literarias entre a Eurorrexi贸n Galicia-Norte de Portugal.

O premio literario Nortear enm谩rcase no proxecto europeo co mesmo nome, levado a cabo pola AECT da Eurorrexi贸n en colaboraci贸n coa Xunta e a Direcci贸n Rexional de Cultura do Norte de Portugal, baseado na vontade dos organismos implicados de promover a cooperaci贸n multicultural transfronteiriza na Eurorrexi贸n, co obxectivo de converter a cultura de Galicia e o Norte de Portugal en referente a nivel europeo.

O proxecto Nortear, financiado polo programa europeo de Cooperaci贸n Transfronteiriza POCTEP, continuar谩 con novas actividades previstas para o 煤ltimo trimestre deste ano que se recoller谩n e difundir谩n nunha nova p谩xina web desde a que se optimizar谩 a xesti贸n de t贸dalas iniciativas asociadas a este programa, ao mesmo tempo que se simplificar谩n os procedementos para participar e xestionar as convocatorias do premio literario Nortear.

Entre as actividades previstas para este ano que tiveron que ser adiadas pola crise sanitaria da covid-19 e que se prev茅 que se retomar谩n nos pr贸ximos meses destacan as inauguraci贸ns de d煤as exposici贸ns: 鈥淧rimores do M煤ltiple: encadernaci贸n e coleccionismo鈥, no Norte de Portugal e a presentaci贸n en Galicia da mostra de dese帽os de Almada Negreiros que se atopa no Museo Abade de Ba莽al da localidade portuguesa de Bragan莽a.

Tam茅n se levar谩 a cabo o encontro Nortear Ilustrado un ano m谩is na illa de San Sim贸n e este ano co tema 鈥淧eriferia como territorio de creaci贸n鈥. O evento pres茅ntase en formato de residencia art铆stica, onde participan mozos ilustradores galegos e portugueses para favorecer o intercambio cultural entre ambas rexi贸ns. Co mesmo obxectivo se desenvolver谩n novas sesi贸ns de 鈥淐onversas Nortear鈥 en Vigo e na cidade portuguesa de Vila Real, na que participar谩 Sara Brandao, a autora de 鈥淰er鈥, a obra ga帽adora da cuarta edici贸n do premio literario Nortear.