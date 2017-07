CASH N FLOW se presentará al público el viernes 14 de Julio en MULTICINES NORTE

Print This Post

La película CASH N FLOW se presentó en cines el pasado 30 de Junio en Madrid, iniciando una gira por diversas ciudades de España. En Vigo su estreno está progamado para el Viernes 14 de Julio en el MULTICINES NORTE.

Una vez que su circuito comercial esté completo, el film podrá verse en plataformas online de manera gratuita.

Cash & Flow no es un cortometraje, no es una serie, no es una película: C&F es un universo en el que, en ocasiones, tenemos la oportunidad de abrir una ventana y observarlo durante un tiempo determinado.

Personajes con perfiles clásicos del cine conviven con elementos paródicos.

Chicos malos, mujeres peligrosamente armadas, policías incompetentes y ladrones de guante blanco, merodean en un mundo que gira en torno a la mafia, el poder y el dinero. Nunca queda claro quién es bueno o malo: cambiar de bando es una práctica habitual.

Cash & Flow es una partida, un juego de mesa donde todos hacen trampas, todos quieren ganar como sea… y saben que eventualmente la partida llegará a su fin, se recogerán las fichas y volverán a jugar otro día.

SINOPSIS

“La Cajita”

Un objeto de incalculable valor, será entregada hoy. Nadie sabe exactamente qué es ni para qué sirve pero todos los personajes de CnF intentarán hacerse con ella.

Pronto se descubrirá que “La Cajita” es un elemento necesario para provocar “El Evento”: un ciberataques a escala masiva que pondrá el mundo patas arriba.

Unos personajes intentarán evitarlo, otros provocarlos, y algunos estarán en medio sin saber muy bien qué hacer. El lío está servido.