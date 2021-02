Casi 2000 escolares aprenderán inglés esta semana a través del teatro con Afundación

01.02.2021. La Obra Social de ABANCA reanudará mañana las propuestas de teatro para escolares que, teniendo en cuenta la situación excepcional provocada por la pandemia de la COVID-19, se representan sin público en el Teatro Afundación de Vigo y que los alumnos y alumnas podrán seguir en directo desde el aula. En esta ocasión, Afundación programó las obras Weird Stuff y The Final Game. Ambas, de On Stage Company, se representan en inglés, como una experiencia práctica y divertida para ampliar los conocimientos del idioma. Esta semana se han anotado cerca de 2000 escolares de centros educativos de Galicia, Asturias, Madrid, La Rioja y Murcia. Entre ellos participarán el CEIP da Tebra de Tomiño; el Arquitecto Palacios, de Nigrán; el Divino Salvador de Coruxo y el CEIP García Barbón, de Vigo.

Todas las actividades llegan a los centros a través de los directos de Afundación TV, previa inscripción. El objetivo es ofrecer a los docentes un programa con contenidos interesantes y adaptables a los diferentes escenarios que se puedan presentar durante este curso.

La programación se inicia mañana martes 2 de febrero con la representación a las 10.00 h de Weird Stuff, de On Stage Company, dirigida a 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. La obra está basada en la exitosa serie de televisión Stranger Things. La siguiente cita será el miércoles 3 de febrero, a las 10.00 h con The Final Game de On Stage Company, dirigida a escolares de 5º y 6º de primaria. La propuesta didáctica recrea una aventura cibernética entre héroes de libro y villanos de videojuego en la que compiten tradición y modernidad: celulosa o silicio, marcapáginas o joysticks.

La programación para este primer trimestre de 2021 incluye, además, las obras Los tres osos de L’estaquirot Teatre; Laberinto, de Zarándula, Nautilus de La Negra, As Fabas Máxicas de Caramuxo teatro y El ritmo de los tiempos 21.0, de Percuseve.

Con el convencimiento de que ahora más que nunca los niños y niñas en edad escolar deben contar con la cercanía de las artes, la cultura y la formación multidisciplinar como canal para el crecimiento personal y el desarrollo social, y, al mismo tiempo, el cuerpo docente, con nuevas herramientas y apoyo para afrontar el cambio de paradigma en la labor da docencia derivado de la crisis sanitaria actual, el equipo del Área Educativa de Afundación, la Obra Social de ABANCA, diseñó una completa e innovadora programación de actividades educativas para el curso 2020-2021, adaptada a la nueva normalidad ya que incide especialmente en la posibilidad de participar en las propuestas sin necesidad de salir del aula. La oferta tiene como objetivo reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas, como una herramienta que complemente los programas curriculares de los centros escolares y fortalezca dimensiones tan imprescindibles como la cultural, social y ética.