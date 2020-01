Catro persoas usuarias de patinete foron sancionadas esta pasada fin de semana por non respectar as normas de circulación

A Dirección Xeral de Tráfico lanzou unha instrución urxente referida ao uso de patinetes eléctricos na que establece os criterios para seguir polos usuarios, mentres que o Goberno non aprobe unha normativa específica.

Os patinetes eléctricos están catalogados como VMP (vehículos de mobilidade persoal) e poderán circular pola calzada como unha bicicleta pero cumprindo as normas de circulación, entre elas: non alcol ou drogas, nin móbil, nin auriculares, nin beirarrúas e non poderán superar o 25 km/h.

Polo momento non necesitan de carné de conducir nin seguro e non hai unha idade mínima para conducilos. De todos os xeitos a instrución lembra que no caso de menores de 18 anos de idade, serán os pais ou titores os responsables das infraccións cometidas polo menor.

Catro sucesos

O domingo, ás 23:45 un home e unha muller circulaban con dúas VMP polo centro da calzada na rúa Colombia en sentido contrario ao estipulado de forma perigosa, sendo