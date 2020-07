Catro revistas renovan o selo de calidade da FECYT

As revistas da USC Ágora. Papeles de Filosofía; Estudos de Lingüística Galega; Obradoiro de Historia Moderna e Verba. Anuario Galego de Filoloxía acaban de renovar o selo de calidade da Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía (FECYT), que as distingue como revistas excelentes. Dende 2007, en que deu comezo a primeira convocatoria de avaliación de revistas científicas, FECYT analizou preto de 2000 solicitudes de revistas e na actualidade hai 396 publicacións que contan co selo de calidade, é dicir, o 21% das revistas científico-académicas españolas, das que a gran maioría (85%) pertencen ás disciplinas de Ciencias Sociais e Humanidades. Verba conta co selo FECYT dende 2014, Ágora e Estudos de Lingüística Galega, dende 2016, e Obradoiro de Historia Moderna dende 2019.

A FECYT é unha fundación pública dependente do Ministerio de Ciencia e Innovación. FECYT traballa para reforzar os vínculos entre ciencia e sociedade mediante accións que promovan a ciencia aberta e inclusiva, a cultura e a educación científicas. Neste contexto, FECYT ofrece ás revistas científicas españolas unha serie de ferramentas para mellorar a súa calidade e visibilidade apoiando a súa profesionalización e internacionalización, ferramentas entre as que figuran a convocatoria anual do selo de calidade e o ránking de visibilidade e impacto das revistas científicas españolas, nas que as revistas da USC aparecen igualmente moi ben situadas.

Para a dirección do Servizo de Publicacións, que edita dixitalmente todas as revistas da USC na plataforma Rev{USC}. Portal Dixital de Revistas da USC, a obtención destes recoñecementos e melloras en índices, para “alén dos evidentes valores científicos e académicos das publicacións, confirma que a edición dixital das publicacións periódicas académicas co software de código aberto Open Journal System, cada vez máis estandarizada en todo o mundo e implementada na USC en 2012, contribúe directamente ao posicionamento, visibilidade, impacto e prestixio das revistas”.

A USC vén desenvolvendo, dende as vicerreitorías de Igualdade, Cultura e Servizos, da que depende o Servizo de Publicacións, e a de Investigación e Innovación, “un decidido impulso da consolidación, calidade e impacto” das 22 revistas que edita con diversas iniciativas como a constitución dunha Comisión de Revistas, aprobada en Consello de Goberno do 22 de abril, a migración do portal á nova versión 3.0 do software OJS, máis potente e versátil, ou a clara aposta pola ciencia aberta editando dende o pasado mes de maio todas as revistas en acceso aberto gratuíto.