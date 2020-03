Causa danos e xera crispación nun Bar da Florida e tenta agredir á policía

O pasado sábado ás 17:42 horas, recibiuse chamada na Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo desde un local da Avenida do Fragoso .

No interior do mesmo, había unha persoa agresiva, que estaba a ocasionar danos ao mobiliario.

Ao lugar trasladouse unha dotación, entrevistándose co responsable; D. D. S, de Vigo e 37 anos de idade, que relatou que momentos antes, un home novo había causado danos no bar, concretamente rompera un vaso e unha copa, á vez que manifestaba unha actitude ameazante contra el e demais clientes do establecemento.

Sinalou aos actuantes, que devandito mozo acaba de entrar no bar que está próximo ao seu, dirixíndose os axentes ao local mencionado, onde identificaron o autor dos danos; A. E, de Marrocos e 32 anos de idade.

Elaborouse o correspondente informe para que o afectado cursase a correspondente reclamación por danos, abandonando o causante dos mesmos o lugar.

Apenas media hora despois, recibiuse unha nova chamada na que se indicaba que unha persoa agresiva, estaba a ameazar á camareira dun establecemento.

Media hora despois de ausentarse a unidade, o citado decidiu volver o que provocou o novo requirimento, atopándose os axente ao aludido na entrada do bar insultando a clientes e camareira.

Ao tratarse doutra unidade distinta á da primeira intervención, un dos actuantes quedou co agora detido tratando de identificarlle, mentres o outro accedía ao local para solicitar os testemuños de afectada e clientes.

A demandante do servizo; M. D. L. C. M, de Vigo e 22 anos de idade, identificou visualmente ao home ao verlle involucrado no episodio anterior, entrando no seu local e ameazándoa mentres a acusaba de chamar ela á Policía.

Un cliente do local, mostrou aos axentes a gravación dun vídeo mediante a cal, observábase ao home, utilizar o cinto a modo de látigo, golpeando coa hebilla o chan do local e mobiliario mentres profería as ameazas.

Mentres o membro da unidade, estaba no exterior, recibindo negativas do home para que se identificase, ata o punto de tratar de abandonar o lugar.

Finalmente logrouse a filiación do mesmo, actuando nos mimos termos da intervención anterior.

Agora ben, cando ían acceder ao vehículo patrulla, escoitaron berros, observando ao home entrar noutra cafetería, próxima á anterior, ameazando novamente á camareira.

Dirixíronse ao lugar para instarlle a que se marchase, converténdose no obxectivo das súas ameazas, que trato de executar lanzando unha puñada a un dos membros da unidade, que logrou esquivar, quedando exposto o outro axente, ao que tratou de propinar unha cotenada, que foi bloqueado.

En virtude a esta acción, os actuantes procederon á súa inmediata detención pola comisión dun delito de Atentado a Axentes da Autoridade.

A maiores procederon a sancionarlle por infracción á lei de estranxeiría 4/2000 por non notificar cambio de domicilio que figura no permiso de residencia.