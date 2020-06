CC.OO. Concello de Vigo: Sobre o plan de actuación para reuperación actividade ordinaria

Fai semanas que a Concellería delegada da área de organización municipal do concello de Vigo deu aprobación ao denominado “PLAN DE ACTUACIÓN PARA A RECUPERACIÓN DA ACTIVIDADE ORDINARIA DO CONCELLO DE VIGO TRAS A CRISE DERIVADA DO COVID 19”, e que, en síntese, ven sendo unha sorte de instrución de servizo co obxecto de dispoñer a reincorporación das persoas traballadoras do Concello aos seus respectivos postos de traballo.

Neste documento dábase unha liberdade absoluta, a cada servizo municipal, para que puidese dispoñer, ao seu antollo, quen e cando debía de se incorporar de forma presencial ao traballo, pero omitindo a introdución dunhas directrices ou criterios comúns de actuación que servisen de referencia, a cada servizo ou dependencia, para garantir que ese proceso de incorporación se levase a cabo de forma ordenada e coas debidas garantías para a protección da saúde dos propios traballadores e traballadoras.

Este “Plan de actuación” foi aprobado de maneira unilateral e sen contar coa menor participación do órgano unitario de representación sindical deste Concello . Eludiuse, por tanto, o deber legal que ven imposto, ás administracións públicas, en orde a garantir a participación dos representantes das persoas traballadoras en todas aquelas decisións organizativas que afecten á súa saúde e ás súas condicións de traballo. Obriga que así ven imposta tanto pola lexislación de prevención dos riscos laborais como pola normativa, estatal e autonómica, reguladora do réxime estatutario dos empregados/as públicos.

Dende o mesmo momento en que o Goberno da Nación comezou a elaborar as primeiras ordes sanitarias para facer fronte á expansión desta pandemia, quedou de releve a importancia da intervención dos axentes sindicais tanto no proceso de avaliación dos riscos laborais asociados ao COVID 19 como na elaboración dos procedementos e protocolos de actuación orientados á reincorporación laboral das persoas traballadoras tralo seu confinamento.

Ante o procedemento de reincorporación presencial acordado, de maneira unilateral, pola Concellería delegada de organización municipal, vímonos na obriga de esixirlle primeiro a nosa participación durante este proceso e, despois, de denunciar ante a Inspección de Traballo e ante a Subdelegación do Goberno a infracción deste deber legar, xa que o desprezo amosado pola administración á nosa función representativa foi absoluto.

Gran parte das persoas traballadoras do concello , en maior ou menor medida, forón testemuñas ou vítimas deste anómalo e anárquico proceso, todo o que vos podamos contar sobre esta aberrante fase de reincorporación é pouco.

A volta presencial está sendo acordada, ademais, sen garantir o debido cumprimento das medidas mínimas de prevención que no seu día foron propostas a instancia do Servizo Municipal de Prevención de Riscos Laborais nos correspondentes protocolos de avaliación de riscos. E, tamén, obviando as directrices sanitarias aprobadas polo Goberno da Nación.

En efecto, e por se fose pouco o dito, a Concellería de organización municipal acordou ese proceso de reincorporación omitindo a elaboración previa dun Plan de continuidade da actividade, o que supón un incumprimento das instrucións acordadas polo Ministerio de Sanidade no <<PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á EXPOSICIÓN DO SARS-CoV-2>>. A falta dun Plan de continuidade da actividade derivou, como era previsible, nun proceso de reincorporación presencial de todo punto caótico e anárquico.

Así, e mentres o Goberno municipal despreza, coa súa conduta, a saúde dos propios empregados/as desta Administración, anuncia ante os medios de prensa unha impostada e propagandística preocupación pola saúde do resto dos veciños desta cidade. Todos lembramos como fai escasas semanas o Alcalde de Vigo alardeaba de distribuír, gratuitamente, miles de mascarillas á poboación viguesa. E todo isto, mentres os propios traballadores/as do Concello víronse na obriga algúns/nas por ser de servizos esenciais ou no proceso de reincorporación ás súas funcións públicas pero sen contar con ese mesmo medio de protección individual.

Este comportamento xerou unha intolerable situación de risco de exposición ao COVID 19 de moitos empregados/as públicos do Concello, pois, en non poucos casos, a súa presenza física foi ordenada non só sen lles garantir o debido subministro diario de mascarillas homologadas, senón de xeles hidroalcohólicos, de pantallas ou barreiras de protección, de indicadores e sinalizacións visuais no chan sobre espazos mínimos de distanzamento, … etc.

Certo é que o desprezo dende a concelleira responsable do area de RRHH para co órgano de representación sindical dos empregados e empregadas municipais semella ter carácter recorrente, pois non é a primeira vez que se elude o trámite de participación sindical en materias de obrigada observancia, como así veñen xa confirmando distintas resolucións administrativas e xudiciais. Pero, neste caso, a ausencia de predisposición a pactar cos axentes sindicais o que debería ser un proceso ordenado de retorno laboral é, se cabe, aínda máis grave e insultante, xa que estamos a falar da saúde das persoas.

Lamentablemente, e a pesar de que non é ese o noso desexo nin a nosa liña de actuación sindical, o Goberno municipal estanos abocando a unha estratexia de contenda xudicial. Pero se é ese o seu modo de entender as relacións cos representantes dos traballadores/as, recollémoslle o guante, pero advertindo que será sen tregua. E ante a orde xurisdicional que así corresponda.

Enrique Alonso Rodríguez , secretario da sección sindical do concello de Vigo.