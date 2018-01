CCOO concentrarase en defensa de pensións dignas

A Federación de Pensionistas e Xubilados de Galicia convoca para os próximos luns e martes concentracións en defensa de pensións dignas. O sindicato fai un chamamento ao colectivo de persoas pensionistas e xubiladas, e á sociedade en xeral, para participar nas mobilizacións. A FPX-CCOO asegura que o sistema público de pensións é «perfectamente sostible», malia que sexa necesario reforzar a súa estrutura de ingresos.

Para CCOO, a fonte de financiamento que mellor pode garantir un bo sistema de pensións «é a creación de máis emprego e que este sexa de calidade». Para iso, cómpre mellorar a produtividade dos factores de produción, transitando cara a un modelo de crecemento baseado na innovación, pero sen deixar de impulsar, desde os orzamentos públicos, actividades intensivas en man de obra e que xeren oportunidades de emprego para todas as persoas desempregadas, ao tempo que se atenden necesidades da sociedade.

O Goberno renunciou a adoptar medidas que aumenten os ingresos do sistema público das pensións. Ademais, sobreutiliza o Fondo de Reserva mediante a suspensión dos límites máximos de disposición que prevía a lei, dando lugar ao seu consumo anticipado.

Do mesmo modo, a reforma de pensións imposta unilateralmente en 2013 busca reducir a medio e longo prazo o gasto en pensións pola vía da diminución do poder adquisitivo das pensións. «Isto condúcenos ao colectivo de pensionistas e xubilados a unha perda moi significativa da nosa pensión», alerta Carlos Mella, secretario xeral da FPX-CCOO.

Concentración o luns, 29 de xaneiro

— Ferrol: ás 11:30 h, diante do edificio da Xunta

Concentracións o martes, 30 de xaneiro

— A Coruña: ás 12 h, diante da Delegación do Goberno

— Santiago: ás 12 h, diante do INSS (Galeras)

— Lugo: ás 11:30 h, diante do INSS

— Ourense: ás 11:30 h, diante do INSS

— Pontevedra: ás 11:30 h, concentración diante do INSS (Gagos de Mendoza)

— Vilagarcía de Arousa: ás 11:30 h, diante do Concello

— Vigo: ás 11 h, diante do INSS de Coia