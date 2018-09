CCOO denuncia a «desidia» da Xerencia sanitaria compostelá para devolver a unidade de paliativos ao Hospital Gil Casares

Connect on Linked in

A sección sindical de CCOO-Sanidade denuncia a «desidia» da Xerencia da Área Sanitaria compostelá para devolver a unidade de paliativos ao Hospital Gil Casares. Este servizo trasladouse provisionalmente ao Hospital Provincial de Conxo o pasado mes de xuño, debido ao derrubamento accidental de parte do teito. Naquel momento, Comisións denunciou o estado de «abandono» do centro hospitalario e esixiu medidas correctoras.

Segundo CCOO, xa en xullo realizáronse probas de carga para comprobar se a unidade de paliativos do Gil Casares reunía as necesarias condicións de seguridade e «o resultado do informe foi favorable». Por esta razón, o sindicato esixe o regreso da dita unidade á súa localización orixinal e critica que se manteña no Hospital de Conxo, nun espazo que «non reúne as condicións axeitadas».

Intranquilidade do persoal

Desde a sección sindical de CCOO afirman que a unidade non ten en Conxo camas abondas dispoñibles, carece de sala para familiares ou ximnasio para a rehabilitación. Canto ao persoal afectado polo traslado, «a día de hoxe non ten notificación de cal será o seu destino nin que quendas realizará o próximo mes», o que incrementa a súa «intranquilidade e desconfianza» polo futuro inmediato.