CCOO denuncia incumprimento do plan de vacinación fronte á covid-19 por parte dalgunhas xerencias das áreas de saúde

A Federación de Sanidade de CCOO de Galicia denuncia que as xerencias dalgunhas áreas sanitarias están a incumprir as instrucións do Sergas canto ao proceso de vacinación fronte á covid-19. Segundo detectou o sindicato, algunhas xerencias vacinaron persoal de segunda liña sen facelo antes co de primeira, e mesmo administraron vacinas en hospitais libres de covid-19.

CCOO esixe que se respecten «estritamente» as instrucións do Sergas, procedendo á vacinación «urxente» de todo o persoal de primeira liña que non fora vacinado a día de hoxe.

O sindicato reclama tamén uns «criterios homoxéneos» para a vacinación do resto do persoal da sanidade, «evitando a discrecionalidade, que está a crear moito malestar entre o persoal». Por último, a Federación de Sanidade de CCOO critica o «escurantismo» das xerencias á hora de facilitarlles aos sindicatos información sobre a xestión e os criterios de orde de vacinación do persoal que aínda non foi vacinado.