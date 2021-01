CCOO denuncia que PSA non parase a produción malia o anegamento das instalacións

O sindicato comarcal de CCOO-Industria de Vigo denuncia que non se parase a produción na planta de PSA Peugeot Citroën malia o anegamento das instalacións. Debido ao temporal Hortense, os traballadores e traballadoras padeceron tanto as precipitacións procedentes das filtracións do teito, como desde o subsolo, pois o nivel da auga rebordou a capacidade das tubaxes.

Nin sequera a presenza do director da planta, quen puido ver in situ os efectos do temporal, levou a que «ninguén mostrase a máis mínima preocupación pola situación que se estaba a sufrir», critica o sindicato. CCOO esixe que se tomen medidas para que un episodio así «non se repita» e que a xornada nocturna de xoves a venres se aboe como extraordinaria.