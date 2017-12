Connect on Linked in

A executiva comarcal da federación de sanidade da comarca de Vigo de CCOO discrepa da opinión do conselleiro de sanidade de relacionar a incorrecta utilización das urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro por parte de usuarios sin pasar antes polos centros de saúde e polos PAC coa saturación das urxencias. Polo contrario, CCOO sin negar que ocurran estos feitos puntuais, considera que as persoas que acuden o Hospital que terían que ser atendidos en atención primaria, existen e neste caso CCOO fai un chamamento a correcta utilización dos recursos sanitarios por parte da cidadanía, o tempo que fai outro chamamento as autoridades sanitarias a cubrir as plantillas destes centros. En ocasións os usuarios acuden o Álvaro Cunqueiro por falta de persoal e en especial pediatras.

O sidicato di que outras das causas que fai referencia o conselleiro da sanidade, o frío e chuvia, son inevitables e polo tanto perfectamente previsibles. Para CCOO, as causas temos que buscalas nunha evidente falta de recursos, denunciados por CCOO e outras forzas sociais antes da apertura dun hospital disminuido en camas e en dimensións nas urxencias.

Para CCOO, a carencia de camas donde ubicar os usuarios que necesitan UN INGRESO é a verdadeira e mais poderosa razón en que urxencias convértaxe nun pescozo de botella. Non é tanto os que entran (sin negar a súa importancia), se non “os que quedan almacenados” en espera dunha cama.

CCOO, sobran disculpas e faltan solucións. O fracaso dun proxecto “privatizador” para Vigo ten moito que ver co fracaso das urxencias, das listas de espera, etc. Para CCOO é necesario un gran acordo para Vigo e Galicia de todos para defender e reforzar a sanidade pública.

En Vigo necesitamos revertir o Hospital Álvaro Cunqueiro nun centro 100% público e utilizar todas as camas disponibles e posibles, reconvertindo SEMPRE QUE SEXA NECESARIO as habitacións individuais en dobres e insistimos en cambiar o carácter asignado o hospital do Meixoeiro. Non pode ser que este hospital abra o peche camas de forma improvisada. Necesitamos un Meixoeiro con todas as camas os 365 días do ano para axudar a desconxestionar urxencias cando sucede e necesitamos as súas camas para dunha vez tomar en serio que hai miles de cidadáns en espera dunha intervención cirúrxica. E polo tanto é necesario que o Hospital do Meixoeiro conte cunha UNIDADE DE CRÍTICOS.