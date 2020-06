CCOO esíxelles ás patronais da hostalaría que garantan a seguridade do persoal e da clientela

A Federación de Servizos de CCOO esíxelles ás patronais de hostalaría de Galicia que garantan a seguridade e saúde dos traballadores e traballadoras e da clientela no actual escenario de emerxencia sanitaria, certificando que no establecemento están implantadas medidas de prevención adecuadas para asegurar que non existen riscos para a saúde.

A finalización do estado de alarma non significa que a emerxencia sanitaria acabase. De feito, a situación pódese volver máis perigosa a partir do 1 de xullo cando abran as nosas fronteiras, especialmente en Galicia que, atendendo a todos os índices publicados polas autoridades sanitarias, preséntase este próximo verán como un dos destinos turísticos máis seguros.

Esta tendencia positiva tense que consolidar coa responsabilidade e o esforzo de todos os axentes implicados no sector do turismo, para que se converta en estable e duradeira no tempo, de forma que poida reforzar a imaxe de Galicia como destino seguro de cara ao próximo ano Xacobeo. Neste contexto, é imprescindible garantir a seguridade e a saúde do persoal e a clientela dos establecementos hostaleiros.

A Federación de Servizos de CCOO Galicia lembra que, en cumprimento do que establece a Lei de prevención de riscos laborais (LPRL), as empresas teñen a obriga de avaliar o risco e establecer medidas de prevención adecuadas para protexer a saúde do persoal. Por tanto, urxe establecer plans de continxencia, activando os órganos paritarios de prevención. Tamén cumprirá unha actualización da avaliación dos servizos de prevención alleos para poder establecer os devanditos plans de continxencia.

Un instrumento que pode axudar a garantir o cumprimento da LPRL son as «Guías para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-COV-2 no sector turístico» do MINCOTUR, coordinadas polo Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), xunto coa Secretaría de Estado de Turismo, en coordinación co Ministerio de Sanidade. Elaboráronse con ampla participación e consenso de Administracións autonómicas e locais, asociacións sectoriais, patronais e os sindicatos CCOO e UGT; tamén foron acordadas coa Asociación Española de Servizos de Prevención Laboral (AESPLA). Ademais, a estas Guías déuselles rango de «Especificacións UNE».

Para CCOO, a mellor vía para garantir que nun establecemento se implantan as medidas de prevención adecuadas é mediante unha certificación, que non pode basearse só nunha avaliación inicial; hai que activar un Comité de Seguridade e Saúde no que estea presente a representación legal dos traballadores, que asegure o cumprimento da Lei de prevención de riscos laborais e realice unha reavaliación dos postos de traballo tendo en conta as excepcionais circunstancias da crise sanitaria. Finalmente, para garantir os dereitos de información, consulta e participación do persoal que establece a citada LPRL, a representación legal dos traballadores e traballadoras, delegados e delegadas de prevención débense ir incorporando prioritariamente da situación de suspensión por ERTE.

Así mesmo, máis aló do que recolla a prórroga dos ERTE, deben convocar a representación legal das persoas traballadoras para abordar as desescaladas e desafectacións, para garantir que estas se producen con normalidade e equidade.