CCOO insta o Sergas a negociar unha solución para o conflito do persoal dos PAC

A Federación de Sanidade de CCOO de Galicia insta o Sergas a negociar unha solución para o conflito dos puntos de atención continuada (PAC). As traballadoras e traballadores deste servizo levan dous meses mobilizándose para esixir melloras sociais e económicas que os sitúe no nivel do demais persoal sanitario. O sindicato reprocha que nin a Consellaría do ramo nin as Xerencias das áreas sanitarias «sexan quen de dar solucións».