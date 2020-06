CCOO lamenta un mes de xuño «fatídico» que «tinguiu de loito» o mercado laboral galego

O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia lamenta un mes de xuño «fatídico» que «tinguiu de loito» o mercado laboral galego. O secretario de Saúde Laboral, Roi Fernández, explica que, no que vai de mes, polo menos seis traballadores e traballadoras perderon a vida nos seus postos de traballo. O último sinistro mortal produciuse onte mesmo nun polígono industrial do Porriño (Pontevedra).

Ante o «goteo incesante» de accidentes laborais —sobre todo dos graves e dos mortais— no que vai de ano, e especialmente este mes de xuño, Comisións Obreiras, xunto cos sindicatos UGT e CIG, solicitou a convocatoria do Consello Galego de Seguridade e Saúde no Traballo.

Roi Fernández entende que é o órgano axeitado para tratar esta problemática, pois nel están representadas todas as organizacións e institucións relevantes na materia: Instituto Galego de Seguridade e Saúde (ISSGA), Inspección de Traballo, Xunta de Galicia e axentes sociais.

En opinión do secretario de Saúde Laboral de CCOO, «cómpre analizar cales son as causas que están provocando a alta sinistralidade que se rexistra no noso país» e tamén dirimir «se poden ter algunha relación coa incorporación de novos protocolos pola COVID-19 que non teñan en conta as avaliacións de riscos xerais dos postos de traballo».

CCOO e os demais sindicatos consideran necesario «marcar unha estratexia» no seo do Consello e elaborar un plan de actuación procurando medidas correctoras «que nos permitan avanzar na prevención de riscos laborais».