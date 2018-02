CCOO mobilizarase o 1 de marzo por pensións dignas

A Federación de Pensionistas e Xubilados de CCOO de Galicia convoca concentracións o día 1 de marzo na Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Viveiro, Lugo, Vilagarcía de Arousa, Ourense e Vigo, así como unha manifestación en Pontevedra. Con estas accións reivindicativas, o sindicato insiste na necesidade de revalorizar as pensións.

CCOO mantén que o sistema público de pensións é «perfectamente sostible», aínda que haxa que reforzar a súa estrutura de ingresos.

Precisamente, na comisión parlamentaria do Pacto de Toledo, CCOO presentou posibles medidas para mellorar os ingresos do sistema público de pensións e así conseguir a revalorización das prestacións. As propostas do sindicato incrementarían os ingresos do sistema en 71.000 millóns, o 6,3 % do PIB español.

Mobilizacións

— Ferrol: día 1 de marzo, ás 11.30, concentración diante do edificio da Xunta

— A Coruña: día 1 de marzo, ás 12.00, concentración diante da Tesouraría da Seguridade Social (praza de Vigo)

— Santiago de Compostela: día 1 de marzo, ás 12.00, concentración na praza do Toural

— Lugo: día 1 de marzo, ás 12.30, concentración diante da Subdelegacion do Goberno en Lugo.

— Viveiro: 1 de marzo, ás 12.00, diante das oficinas do INSS (rúa Gerardo Harguindey Banet, 7)

— Ourense: día 1 de marzo, ás 11.30, concentración diante do INSS

— O Barco: día 1 de marzo, ás 12.00, concentración na praza do Concello

— Pontevedra: día 1 de marzo, ás 11.30, manifestación con saída do INSS

— Vilagarcía de Arousa: día 1 de marzo, ás 11.30 diante da Oficina de Emprego (avda. de Castelao, 25)

— Vigo: día 1 de marzo, ás 11.00 diante do INSS de Coia