CCOO organiza encontros sectoriais para preparar a folga do 8 de marzo

Entre o 22 de febreiro e o 7 de marzo, o Sindicato Nacional de CCOO de Galicia organiza encontros sectoriais para preparar a folga do vindeiro 8 de marzo, que se desenvolverá so o lema «Vivas, libres, unidas pola igualdade». Os ditos encontros terán lugar en Lugo, A Coruña (en dúas ocasións), Ferrol, Ribeira, Santiago de Compostela e Ourense.

Reproducimos a seguir o calendario destes encontros:

— 22 de febreiro. LUGO. Asemblea xeral. Ás 20:30 no salón de actos da Unión Comarcal

— 28 de febreiro. A CORUÑA. Encontro sectorial de servizos. Ás 12:00 na Unión Comarcal da Coruña.

— 1 de marzo. VIGO. Encontro sectorial da sanidade. Ás 17:00 no salón de actos da Unión Comarcal.

— 2 de marzo. A CORUÑA. Encontro de mulleres, con presenza do secretario xeral confederal, Unai Sordo, e a secretaria confederal da Muller, Elena Blasco. Ás 11:00 no salón de actos da Unión Comarcal.

— 5 de marzo. FERROL. Asemblea xeral. Ás 10:00 no salón de actos da Unión Comarcal.

— 5 de marzo. RIBEIRA. Asemblea xeral. Ás 11:00 no local sindical.

— 6 de marzo. SANTIAGO. Encontro de mulleres pensionistas. Ás 10:00 no hotel Eurostars San Lázaro.

— 7 de marzo. OURENSE. Encontro sectorial do téxil. Ás 11:30 no salón de actos da Unión Intercomarcal.