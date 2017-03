CCOO-Sanidade desmente as «maliciosas» afirmacións da CIG sobre o acordo para reducir a precariedade no sector público

238 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Federación de Sanidade de CCOO de Galicia desmente as afirmacións da CIG sobre o acordo para reducir a precariedade no sector público. O seu secretario xeral, Ángel Cameselle, asegura que «é falso e malicioso» ligar este «importantísimo acordo» coa suba salarial de só o 1 % que impuxo o Goberno central. «Nós rexeitamos esa pírrica suba e esiximos un 3 %, pero esta cuestión nada ten a ver co acordo», reitera o sindicalista.

Desde xuño do ano pasado, CCOO leva a reclamar a convocatoria dunha oferta pública de emprego (OPE) «excepcional» para reducir a precariedade e a taxa de interinidadade no sector público, así como a recuperación «de todos os dereitos perdidos» —incluídos os salariais— nos últimos anos por mor dos recortes.

No caso da sanidade galega, CCOO segue a demandar a recuperación do emprego perdido, fundamentalmente pola non cobertura das xubilacións —debido á taxa de reposición de efectivos—. Precisdamente, o SERGAS, co acordo asinado en Galicia con CESM-Omega, SATSE e CSIF, «non camiña na dirección de estabilizar e consolidar o emprego», di Cameselle, «de aí que nós non asinásemos ese pacto».

O secretario xeral de CCOO-Sanidade afea as declaracións dos reponsables da CIG, pois «saben perfectamente» cal é a posición de Comisións canto á revalorización dos salarios e á recuperacións dos dereitos. «Todos os sindicatos, agás CESM-Omega, formamos parte da plataforma sindical que ten como obxectivo recuperar a carreira profesional e outros dereitos», lembra Cameselle.

Por último, o sindicalista coida que o obxectivo da CIG é «dinamitar» un acordo que convoca unha OPE pola que esa organización «nunca apostou», malia que reducirá de xeito substancial unha interinidade que o propio Ministerio de Sanidade cuantifica no 22 %.





