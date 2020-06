CCOO sinala que os datos do paro son «conxunturalmente positivos» pero pídelle á Xunta «políticas de estímulo»

Os datos publicados hoxe polos servizos públicos de emprego indican que en Galicia hai 191 082 persoas en desemprego, 547 menos que en abril, pero 30 277 máis ca no mesmo mes do 2019. O desemprego redúcese un 0,29 % en Galicia, mentres no Estado medra un 0,69 %. Trátase duns datos «conxunturalmente positivos», que responden tanto á especialización produtiva galega, cunha menor dependencia do sector turístico, como ao regreso á actividade pola desescalada.

Con todo, mentres a actividade non se recupere por completo, «non poderemos ter unha avaliación axustada do impacto no mercado laboral galego da crise provocada polo coronavirus», advirte a secretaria de Emprego de CCOO, Maica Bouza.

Cómpren políticas de estímulo en Galicia

En opinión da sindicalista, seguen sendo «máis necesarias ca nunca» as medidas de apoio ao mantemento da actividade e do emprego. Se o Goberno central non as aprobase, «estariamos diante dunha crise do emprego sen precedentes», apunta CCOO. O sindicato tamén urxe a Xunta de Galicia a adoptar, no ámbito das súas competencias, «políticas de estímulo á activade e ao emprego que acompañen as estatais».

Cómpre tamén seguir reforzando as redes de protección social para as persoas máis damnificadas polos efectos da crise, como se pretende co ingreso mínimo vital (IMV), recentemente aprobado no Estado. Neste sentido, CCOO pídelle á Xunta de Galicia que o orzamento que destinaba á renda galega de inserción social (Risga), o destine a complementar as contías das prestacións máis baixas, como pode ser o caso das pensións non contributivas ou do IMV.

Análise por sectores, xénero e idades

En maio, o desemprego redúcese no sector primario (–93), na industria (–1066) e na construción (–760) pero medra nos servizos (+198) e no colectivo sen emprego anterior (+214). O desemprego redúcese entre homes (1050 desempregados menos) pero medra entre as mulleres (504 desempregadas máis), ensanchando a fenda de xénero no emprego. Aínda así, o desemprego feminino supera amplamente o masculino: 107 151 mulleres fronte a 83 931 homes. Por idades, o desemprego medra entre as persoas menores de 25 anos (+0,3 %), mentres que se reduciu un –0,3 % nas que superan esa idade.

Leve recuperación da contratación

A desescalada reflíctese no número de contratos rexistrados, 30 873, que supoñen unha leve recuperación respecto dos 23 874 de abril. Con todo, representan só unha terceira parte dos rexistrados hai xusto un ano. A gran maioría (89,4 %) seguen a ser temporais, fronte a só o 10,6 % indefinidos.

Prestacións

En abril —último dato dispoñible— había 245 050 persoas en paro cobrando algún tipo de prestación, das cales 188 374 son prestacións asistenciais e 56 675 prestacións contributivas. Cabe lembrar que a finais de abril había 198 271 traballadores e traballadoras acollidos a ERTE, o que explica o elevado número de perceptores de prestacións contributivas.

Afiliación á Seguridade Social

No mes de maio, a afiliación en Galicia medra en 1604 persoas respecto do mes de marzo e sitúa o volume de persoas afiliadas en 976 374, cando hai un ano eran 1 018 406 as persoas afiliadas. O crecemento da afiliación concentrouse no réxime xeral (+1600), seguido a gran distancia polo sistema especial agrario (+137), o de autónomos (+122) e o do mar (+34), mentres que o sistema especial do fogar segue perdendo emprego (–316).