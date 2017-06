O CCVV iniciará próximamente dúas novas rehabilitacións en Ferrería 8 e Cruz Verde 8

Connect on Linked in

O comité executivo do Consorcio Casco Vello de Vigo, organismo integrado pola Xunta de Galicia nun 90 por cento e polo Concello de Vigo nun 10 por cento, acaba de aprobar a posta en marcha de dúas novas rehabilitacións na zona alta do centro histórico de Vigo. Ambas as actuacións, situadas en Ferrería 8 e Cruz Verde 8, supoñerán un investimento conxunto superior aos 370.000 euros e permitirán crear dúas novas residencias de gran superficie xa que, como sinalou o presidente do Consorcio e delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, as vivendas con maior número de habitacións son as máis demandadas nos sucesivos concursos postos en marcha por este organismo rehabilitador.

Cruz Verde 8

A promoción Cruz Verde 8 supoñerá a creación dunha nova vivenda distribuída en tres plantas, cunha superficie construída de 151,65 metros cadrados, dos cales 119,65 teñen a consideración de útiles. A nova residencia contará con tres dormitorios (dous na planta segunda e un na terceira), dous baños, un salón comedor, un despacho e un lavadoiro-tendal. A comunicación entre plantas realizarase por unha escaleira interior que contará cun lucernario cenital. As estancias destinadas ás actividades dos residentes estarán orientadas cara a rúa Cruz Verde, en tanto que os espazos que albergan dotacións e servizos farano cara ao patio interior do edificio.

Esta próxima actuación do CCVV realizarase sobre unha parcela de 43,25 metros cadrados adquirida fai algúns exercicios por este organismo que, ante o seu estado ruinoso, procedeu á súa demolición en 2015 mantendo tan só as fachadas de pedra, elementos a conservar segundo o Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello. Neste edificio instalouse en 1911 a primeira sede da Policía Nacional en Vigo. O investimento previsto para esta construción é de 188.695 euros.

Segundo a ficha do PEPRI a construción orixinal tratábase dun edificio entre medianeiras realizado non século XIX, aínda que posteriormente sufrira varias reformas incluíndo ou engadido dunha planta superior. Ou PEPRI inclúeo non seu catálogo con nivel de protección ambiental e sinala como elementos a protexer as fachadas, as varandas, as carpinterías de madeira e a porta do portal.

Ferrería 8

A segunda das promocións cuxa construción se anuncia para os próximos meses, que se suma ás outras dúas promocións que o CCVV ten en marcha nestes momentos (Subida á Costa 5 e Subida ao Castelo 12) atópase situada no número 8 da rúa Ferrería, un dos puntos onde este organismo realizou unha maior tarefa de recuperación.

Trátase dun edificio en estado ruinoso do que tan só se manteñen en pé os seus muros exteriores; segundo a súa ficha do PEPRI ten unha baixa consideración como elemento a conservar e por tanto tan só respectaranse as fachadas cos seus vans -mantendo as súas actuais dimensións e distribución que inclúe un balcón de forxa na segunda planta- así como unha cheminea interior.

A rehabilitación permitirá crear unha vivenda unifamiliar, distribuída en planta semisótano, planta primeira e planta segunda baixo cuberta. Contará con dous dormitorios, de aproximadamente 11 e 15 metros cadrados, dous aseos, un baño, un estudo e un lavadoiro. A superficie construída total é de 178,84 metros cadrados, dos cales 111,35 son útiles. O edificio ten tres fachadas, abertas ás rúas Ferrería e Baixada a Herba. O orzamento para esta rehabilitación ascende a 183.260 euros.