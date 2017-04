O CDG levará Martes de Carnaval en galego ao festival Tercera Setmana de Valencia

191 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Centro Dramático Galego (CDG) está a preparar a xira que desenvolverá coa súa nova produción, ‘Martes de Carnaval’, ao tempo que ultima os ensaios cara á estrea o 20 de abril no Salón Teatro de Santiago da que será a primeira montaxe en galego das pezas de Ramón María del Valle-Inclán ‘As galas do defunto’ e ‘A filla do capitán’. O Festival Tercera Setmana de Valencia xa está confirmado como un dos destinos do espectáculo, dirixido por Marta Pazos, que se exhibirá o 11 de xuño no Teatro Principal valenciano na súa versión orixinal galega con sobretítulos.

Tras as súas primeiras funcións en Compostela –do 20 ao 23 de abril para público xeral e do 24 ao 27, matinais para escolares–, ‘Martes de Carnaval’ poderá verse tamén en Tui (5 de maio no Teatro Municipal), O Barco de Valdeorras (12 de maio no Teatro Municipal Lauro Olmo), Ourense (19 e 20 de maio no Teatro Principal), A Coruña (2 e 3 de xuño no Teatro Rosalía Castro), Rianxo (9 de xuño no Auditorio Municipal), Pontevedra (15 de xuño no Auditorio Afundación) e Vigo (22 de xuño no Teatro Afundación).

Dobre estadía en Santiago

Tras este percorrido, o equipo do espectáculo regresará á sede do Centro Dramático Galego no Salón Teatro para se volver a atopar co público compostelán do 28 de xuño ao 16 de xullo.

Con esta montaxe, a compañía pública contribúe á incorporación do gran autor arousán ao repertorio teatral en galego no ano en que quedaron liberados os dereitos da súa obra. Baixo a dirección da creadora pontevedresa Marta Pazos, o equipo artístico entrou xa na recta final dos ensaios das dúas pezas que integran a produción. Del forman parte os 10 intérpretes que encarnarán os seus máis de 30 personaxes: as actrices Iria Azevedo, Mercedes Castro, Anabell Gago e María Roja, e os actores César Cambeiro, Miquel Insua, Alejandro Jato, Pablo Rivero Madriñán, Machi Salgado e Sergio Zearreta.

