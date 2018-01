O Celta B incorpora ao mediocentro ofensivo Álex Serrano

Print This Post

O RC Celta pechou a incorporación do centrocampista Álex Serrano para o seu equipo filial. O xogador barcelonés chega procedente do RCD Mallorca para vestir a camiseta celeste a próxima tempada e media con opción a outro tres campañas opcionais.

Álex Serrano (Barcelona, 1995) é un novo mediocentro ofensivo zurdo que destaca pola súa visión de xogo, desprazamento en longo, bo último pase e golpeo a balón parado. Formado na canteira do Sporting de Gijón, Serrano conta cunha importante experiencia na Segunda División B tras o seu paso polo conxunto gijonense e os filiais de Espanyol e Mallorca. En total setenta e nove partidos na categoría de bronce, aos que hai que sumar catro en Segunda División durante a súa etapa en Xixón, ademais de dúas de Copa do Rei, un deles co Mallorca.

Serrano foi internacional coa Selección Española Sub-19.